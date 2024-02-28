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Magazin Yorumu İsteyen Kullanıcının Gençlik Vurgusu İrem Derici'ye “Ablanız Dediysek De Abartmayın” Dedirtti

Magazin Yorumu İsteyen Kullanıcının Gençlik Vurgusu İrem Derici'ye “Ablanız Dediysek De Abartmayın” Dedirtti

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
28.02.2024 - 22:04

Magazin yorumu i̇steyen kullanıcının gençlik vurgusu İrem Derici'ye “ablanız dediysek de abartmayın” dedirtti.

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Deli dolu tavırları, samimiyeti ve dilimize dolanan şarkılarıyla ünlenen İrem Derici'yi hepimiz tanıyoruz.

Deli dolu tavırları, samimiyeti ve dilimize dolanan şarkılarıyla ünlenen İrem Derici'yi hepimiz tanıyoruz.

Biliyorsunuz ki kendisinin aklıyla dili arasında incecik bir çizgi bulunuyor. E doğal olarak laflarını da esirgemeyi hiç mi hiç sevmiyor İrem Derici.

Biliyorsunuz ki kendisinin aklıyla dili arasında incecik bir çizgi bulunuyor. E doğal olarak laflarını da esirgemeyi hiç mi hiç sevmiyor İrem Derici.

Her açıklamasıyla magazin gündeminin zirvesine yerleşen İrem Derici biliyorsunuz ki sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Hatta yeri geldiğinde yorumlara cevap vermekten de asla geri kalmıyor.

Her açıklamasıyla magazin gündeminin zirvesine yerleşen İrem Derici biliyorsunuz ki sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Hatta yeri geldiğinde yorumlara cevap vermekten de asla geri kalmıyor.

Kaos kadın İrem Derici sevgisini, sinirini hatta bazen en saçma hallerini bile takipçileriyle paylaşmaktan hiç çekinmiyor...

Kaos kadın İrem Derici sevgisini, sinirini hatta bazen en saçma hallerini bile takipçileriyle paylaşmaktan hiç çekinmiyor...

Bir dargın bir barışık Blok3 ve Nilsu Aktaş ilişkisini mutlaka duymuşsunuzdur. Çiçeği burnunda çiftimiz yeniden barışınca eleştirilerden de nasiplerini aldılar tabii ki.

Bir dargın bir barışık Blok3 ve Nilsu Aktaş ilişkisini mutlaka duymuşsunuzdur. Çiçeği burnunda çiftimiz yeniden barışınca eleştirilerden de nasiplerini aldılar tabii ki.
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Bir sosyal medya kullanıcısı İrem Derici'ye "bu gençlik nereye gidiyor" diye sorunca da olanlar oldu!

Bir sosyal medya kullanıcısı İrem Derici'ye "bu gençlik nereye gidiyor" diye sorunca da olanlar oldu!

İrem Derici, sosyal medya kullanıcısına "ne ablası kız ben de gencim" çıkışıyla cevap verdi. Kendisini genç kesimden saymayan kullanıcıya biraz kırıldı diye düşünüyoruz.

İrem Derici, sosyal medya kullanıcısına "ne ablası kız ben de gencim" çıkışıyla cevap verdi. Kendisini genç kesimden saymayan kullanıcıya biraz kırıldı diye düşünüyoruz.

Bizce de çıkartır! Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi, yorumlarda buluşalım!

Bizce de çıkartır! Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi, yorumlarda buluşalım!

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