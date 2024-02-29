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Teoman'ın "Az Çalış" Tavsiyesini Fazla Ciddiye Alan Aynur Aydın Çalışma Saatlerinde Radikal Değişikliğe Gitti

Teoman'ın "Az Çalış" Tavsiyesini Fazla Ciddiye Alan Aynur Aydın Çalışma Saatlerinde Radikal Değişikliğe Gitti

Teoman
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
29.02.2024 - 23:21

Teoman'ın az çalışmak ile ilgili verdiği tavsiyeleri mutlaka hatırlarsınız. Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, Teoman'ın tavsiyelerini ciddiye almaya karar vererek çalışma saatlerinde radikal değişiklikler yapacağını açıkladı.

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Pop müziğin hem çok sevilen hem çok konuşulan isimlerinden biri olan Aynur Aydın'ı hepimiz tanıyoruz.

Pop müziğin hem çok sevilen hem çok konuşulan isimlerinden biri olan Aynur Aydın'ı hepimiz tanıyoruz.

Biliyorsunuz ki Aynur Aydın'ın gündemden düşmemesini sağlayan şey sadece şarkıları değil... Ünlü şarkıcının her pozu, her açıklaması ve hatta her klibi ayrı olay oluyor.

Biliyorsunuz ki Aynur Aydın'ın gündemden düşmemesini sağlayan şey sadece şarkıları değil... Ünlü şarkıcının her pozu, her açıklaması ve hatta her klibi ayrı olay oluyor.

Tabii tepkileri de... Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Ancak ünlü şarkıcı bu sefer bambaşka bir konu ile gündeme geldi.

Ancak ünlü şarkıcı bu sefer bambaşka bir konu ile gündeme geldi.

Teoman'ın 2024 planlarını hatırlamayan yoktur diye düşünüyoruz. Hatırlarsanız ünlü şarkıcı yeni yıl planları arasında daha az çalışıp daha çok kendisine vakit ayıracağını söylemişti.

Teoman'ın 2024 planlarını hatırlamayan yoktur diye düşünüyoruz. Hatırlarsanız ünlü şarkıcı yeni yıl planları arasında daha az çalışıp daha çok kendisine vakit ayıracağını söylemişti.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın ise geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklama ile Teoman'ın tavsiyelerini dinleyeceğini belirtti.

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın ise geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklama ile Teoman'ın tavsiyelerini dinleyeceğini belirtti.
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Aydın, "Bundan sonra ben de böyleyim, çalış çalış nereye kadar. Teoman bu açıklamasıyla benim ufkumu açtı bana ilham oldu" diyerek Teoman'ın tavsiyelerini tamamen uygulayacağını açıkladı.

Aydın, "Bundan sonra ben de böyleyim, çalış çalış nereye kadar. Teoman bu açıklamasıyla benim ufkumu açtı bana ilham oldu" diyerek Teoman'ın tavsiyelerini tamamen uygulayacağını açıkladı.

İşte Aynur Aydın'ın açıklamasının tamamı 👇🏻

İşte Aynur Aydın'ın açıklamasının tamamı 👇🏻

Sizce Aynur Aydın, Teoman'ın tavsiyelerini uygulamakta haklı mı? Hadi, yorumlarda buluşalım!

Sizce Aynur Aydın, Teoman'ın tavsiyelerini uygulamakta haklı mı? Hadi, yorumlarda buluşalım!

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