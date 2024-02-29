Teoman'ın "Az Çalış" Tavsiyesini Fazla Ciddiye Alan Aynur Aydın Çalışma Saatlerinde Radikal Değişikliğe Gitti
Teoman'ın "Az Çalış" Tavsiyesini Fazla Ciddiye Alan Aynur Aydın Çalışma Saatlerinde Radikal Değişikliğe Gitti
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Pop müziğin hem çok sevilen hem çok konuşulan isimlerinden biri olan Aynur Aydın'ı hepimiz tanıyoruz.
Biliyorsunuz ki Aynur Aydın'ın gündemden düşmemesini sağlayan şey sadece şarkıları değil... Ünlü şarkıcının her pozu, her açıklaması ve hatta her klibi ayrı olay oluyor.
Ancak ünlü şarkıcı bu sefer bambaşka bir konu ile gündeme geldi.
Teoman'ın 2024 planlarını hatırlamayan yoktur diye düşünüyoruz. Hatırlarsanız ünlü şarkıcı yeni yıl planları arasında daha az çalışıp daha çok kendisine vakit ayıracağını söylemişti.
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın ise geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklama ile Teoman'ın tavsiyelerini dinleyeceğini belirtti.
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Aydın, "Bundan sonra ben de böyleyim, çalış çalış nereye kadar. Teoman bu açıklamasıyla benim ufkumu açtı bana ilham oldu" diyerek Teoman'ın tavsiyelerini tamamen uygulayacağını açıkladı.
İşte Aynur Aydın'ın açıklamasının tamamı 👇🏻
Sizce Aynur Aydın, Teoman'ın tavsiyelerini uygulamakta haklı mı? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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