Şarkıcı Aynur Aydın'dan Kendisinin Vefat Ettiğini Söyleyen Haber Sitelerine Küfürlü Yanıt Geldi
Şarkıcı Aynur Aydın'dan Kendisinin Vefat Ettiğini Söyleyen Haber Sitelerine Küfürlü Yanıt Geldi
Ünlü popçu Aynur Aydın, kendi ölüm haberini yayınlayan internet sitelerine sert tepki gösterdi.
Detaylar 👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şarkıcı Aynur Aydın, pop müziğin sevilen isimlerinden bir tanesi.
Hatırlarsanız kendisi geçtiğimiz yıl sütyenli sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık konuşulmuştu.
Ünlü şarkıcı paylaşımlarının yanı sıra açıklamalarıyla da magazin gündeminde yer edinen isimlerden biri.
Aynur Aydın bu sefer de kendi ölüm haberini yayınlayan internet sitesine verdiği küfürlü yanıt ile gündeme geldi.
İşte Aynur Aydın'ın tepkisi 👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü şarkıcının paylaşımına birçok yorum geldi.
Gelin tepkilere birlikte bakalım!
👇🏼
👇🏼
👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏼
👇🏼
👇🏼
👇🏼
👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏼
Daha sonra ise vefat haberinin başka bir Aynur Aydın'a ait olduğu ortaya çıktı 😂
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda