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Şarkıcı Aynur Aydın'dan Kendisinin Vefat Ettiğini Söyleyen Haber Sitelerine Küfürlü Yanıt Geldi

Şarkıcı Aynur Aydın'dan Kendisinin Vefat Ettiğini Söyleyen Haber Sitelerine Küfürlü Yanıt Geldi

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 00:37

Ünlü popçu Aynur Aydın, kendi ölüm haberini yayınlayan internet sitelerine sert tepki gösterdi. 

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Şarkıcı Aynur Aydın, pop müziğin sevilen isimlerinden bir tanesi.

Şarkıcı Aynur Aydın, pop müziğin sevilen isimlerinden bir tanesi.

Hatırlarsanız kendisi geçtiğimiz yıl sütyenli sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık konuşulmuştu.

Hatırlarsanız kendisi geçtiğimiz yıl sütyenli sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık konuşulmuştu.

Ünlü şarkıcı paylaşımlarının yanı sıra açıklamalarıyla da magazin gündeminde yer edinen isimlerden biri.

Ünlü şarkıcı paylaşımlarının yanı sıra açıklamalarıyla da magazin gündeminde yer edinen isimlerden biri.

Aynur Aydın bu sefer de kendi ölüm haberini yayınlayan internet sitesine verdiği küfürlü yanıt ile gündeme geldi.

Aynur Aydın bu sefer de kendi ölüm haberini yayınlayan internet sitesine verdiği küfürlü yanıt ile gündeme geldi.

İşte Aynur Aydın'ın tepkisi 👇🏼

İşte Aynur Aydın'ın tepkisi 👇🏼
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Ünlü şarkıcının paylaşımına birçok yorum geldi.

Ünlü şarkıcının paylaşımına birçok yorum geldi.
twitter.com

Gelin tepkilere birlikte bakalım!

Gelin tepkilere birlikte bakalım!
twitter.com

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Daha sonra ise vefat haberinin başka bir Aynur Aydın'a ait olduğu ortaya çıktı 😂

Daha sonra ise vefat haberinin başka bir Aynur Aydın'a ait olduğu ortaya çıktı 😂
twitter.com

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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