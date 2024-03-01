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Kısmetse Olur Aşkın Gücü Yarışmacısından Şoke Eden İddialar: Aybüke Çangal "Hapis Hayatından Beter" Dedi

Kısmetse Olur Aşkın Gücü Yarışmacısından Şoke Eden İddialar: Aybüke Çangal "Hapis Hayatından Beter" Dedi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.03.2024 - 16:55

Kısmetse Olur Aşkın Gücü, geçtiğimiz sezonda YouTube üzerinden yayınlanmaya başlamıştı. Milyonlarca kişi tarafından izlenen bu eğlence programına dair şoke edici bir iddia ortaya atıldı. Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, eski yarışmacı Aybüke Çangal yapım şirketine dava açtı. Çangal, baskı altında çalıştığını ve tehditler aldığını iddia etti.

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Kısmetse Olur Aşkın Gücü, yeni formatıyla YouTube üzerinden seyirci karşısına çıkmaya başlamıştı.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü, yeni formatıyla YouTube üzerinden seyirci karşısına çıkmaya başlamıştı.

Binlerce kişinin merakla izlediği program, özellikle ilk sezonuyla sosyal medyada gündem olmayı başarmıştı. Programa katılan yarışmacılar, neredeyse her hareketleriyle sosyal medyada adlarından söz ettiriyordu.

Programın katılımcılarından olan Aybüke Çangal, özellikle Tolga Kandemir ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti.

Programın katılımcılarından olan Aybüke Çangal, özellikle Tolga Kandemir ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti.

Yarışmanın neredeyse ilk çiftlerinden olan iki isim, yarışmadan diskalifiye edilmiş, ilişkileri ise yarışmanın ardından bir süre daha devam etmişti.

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, eski yarışmacı Aybüke Çangal yaşadıkları nedeniyle yapım şirketine dava açtı.

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, eski yarışmacı Aybüke Çangal yaşadıkları nedeniyle yapım şirketine dava açtı.

Çangal'ın İstanbul Fikri Sinai Haklar hukuk Mahkemesi'ne başvurduğu ve 'Sözleşme maddelerinin kesin hükümsüzlüğünün tespiti' davası açtığı aktarıldı.

Aybüke Çangal, sözleşmeyi okumasına fırsat bile verilmeden imzalatıldığını söyleyerek çekimlerde baskı altında kaldığını söyledi.

Aybüke Çangal, sözleşmeyi okumasına fırsat bile verilmeden imzalatıldığını söyleyerek çekimlerde baskı altında kaldığını söyledi.

Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre, Çangal diğer yarışmacılar tarafından ise tehdit edildiğini ve sunucu tarafından azarlandığı, yapım şirketinin ise buna müdahale etmediğini iddia etti. 

Çangal öte yandan yarışmada nasıl davranacağına dair yapımcılar tarafından talimat verildiğini ve yarışmadan ayrıldıktan sonra da olumsuz yorumlara maruz kaldığını iddia etti.

Yarışmada çekimlerin yanısıra ahlak dışı taleplerin ve baskıların da olduğu iddia edildi.

Yarışmada çekimlerin yanısıra ahlak dışı taleplerin ve baskıların da olduğu iddia edildi.

Aybüke Çangal, günde 18 saat çalıştırıldığını ve yemek verilmediğini söyledi. Her gün 2-3 bölüm çekildiğini söyleyen yarışmacı, ağır şartlara rağmen para verilmediğini aktardı.

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Yarışmanın hapis hayatından beter olduğunu söyleyen Çangal, yarışmadan ayrılma kararı aldığını ve iddiaların aksine programdan bir anda ayrılmadığını söyledi.

Yarışmanın hapis hayatından beter olduğunu söyleyen Çangal, yarışmadan ayrılma kararı aldığını ve iddiaların aksine programdan bir anda ayrılmadığını söyledi.

'Beni bütünüyle yok etmek istiyorlar' diyen Çangal, ayrıca yarışmadan ayrıldıktan sonra yapım şirketinin tüm sosyal medya hesaplarını kapatmasını istediklerini ve gelirine ortak olmayı istediklerini iddia etti.

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