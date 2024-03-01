Kısmetse Olur Aşkın Gücü Yarışmacısından Şoke Eden İddialar: Aybüke Çangal "Hapis Hayatından Beter" Dedi

Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre, Çangal diğer yarışmacılar tarafından ise tehdit edildiğini ve sunucu tarafından azarlandığı, yapım şirketinin ise buna müdahale etmediğini iddia etti.

Çangal öte yandan yarışmada nasıl davranacağına dair yapımcılar tarafından talimat verildiğini ve yarışmadan ayrıldıktan sonra da olumsuz yorumlara maruz kaldığını iddia etti.