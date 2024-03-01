Kısmetse Olur Aşkın Gücü Yarışmacısından Şoke Eden İddialar: Aybüke Çangal "Hapis Hayatından Beter" Dedi
Kısmetse Olur Aşkın Gücü Yarışmacısından Şoke Eden İddialar: Aybüke Çangal "Hapis Hayatından Beter" Dedi
Kısmetse Olur Aşkın Gücü, geçtiğimiz sezonda YouTube üzerinden yayınlanmaya başlamıştı. Milyonlarca kişi tarafından izlenen bu eğlence programına dair şoke edici bir iddia ortaya atıldı. Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, eski yarışmacı Aybüke Çangal yapım şirketine dava açtı. Çangal, baskı altında çalıştığını ve tehditler aldığını iddia etti.
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Kısmetse Olur Aşkın Gücü, yeni formatıyla YouTube üzerinden seyirci karşısına çıkmaya başlamıştı.
Programın katılımcılarından olan Aybüke Çangal, özellikle Tolga Kandemir ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti.
Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, eski yarışmacı Aybüke Çangal yaşadıkları nedeniyle yapım şirketine dava açtı.
Aybüke Çangal, sözleşmeyi okumasına fırsat bile verilmeden imzalatıldığını söyleyerek çekimlerde baskı altında kaldığını söyledi.
Yarışmada çekimlerin yanısıra ahlak dışı taleplerin ve baskıların da olduğu iddia edildi.
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Yarışmanın hapis hayatından beter olduğunu söyleyen Çangal, yarışmadan ayrılma kararı aldığını ve iddiaların aksine programdan bir anda ayrılmadığını söyledi.
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