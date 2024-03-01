Murat Özdemir'in Eski Eşi Selin Kabaklı'dan Çok Konuşulacak İddia: "Evliliğimi Bitiren Kişi Ebru Gündeş'tir"

Geçtiğimiz günlerde sevgili Murat Özdemir ile Dubai’de gizli bir düğünle evlenen Ebru Gündeş hakkında şoke eden bir iddia geldi. Murat Özdemir’in eski eşi Selin Kabaklı, Söylemezsem Olmaz programına yaptığı açıklamada Ebru Gündeş hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulunarak “Evliliğimi bitiren Ebru Gündeş’tir” dedi.