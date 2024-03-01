Murat Özdemir'in Eski Eşi Selin Kabaklı'dan Çok Konuşulacak İddia: "Evliliğimi Bitiren Kişi Ebru Gündeş'tir"
Murat Özdemir'in Eski Eşi Selin Kabaklı'dan Çok Konuşulacak İddia: "Evliliğimi Bitiren Kişi Ebru Gündeş'tir"
Geçtiğimiz günlerde sevgili Murat Özdemir ile Dubai’de gizli bir düğünle evlenen Ebru Gündeş hakkında şoke eden bir iddia geldi. Murat Özdemir’in eski eşi Selin Kabaklı, Söylemezsem Olmaz programına yaptığı açıklamada Ebru Gündeş hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulunarak “Evliliğimi bitiren Ebru Gündeş’tir” dedi.
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Birkaç yıldır yasak ilişki yaşadıkları iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir çifti geçtiğimiz günlerde Dubai'de evlendi.
Tüm gözlerin üzerinde toplandığı çiftin nikahından da duyulmamış detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Dün Posta’ya açıklama yapan Murat Özdemir’in eski eşi Selin Kabaklı “Bu son açıklamam. Ebru Abla, umarım yaşadıklarımı yaşamaz...” demişti.
Bugün de Söylemezsem Olmaz programına açıklama yapan Selin Kabaklı’dan çok konuşulacak bir iddia geldi.
Kabaklı açıklamasında “Ben evliyken, evliliğimi bitiren isim Ebru Gündeş’tir...” Diyerek herkesi şoke etti.
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İşte o açıklama...
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Yani çapkın kocanın hiç suçu yok öyle mi ? Ebru Gündeş i savunmak değil ama o da herhalde "benim olacan lo" diye kafasına silah dayamamıştır, bu tür ilişkile... Devamını Gör
Ebru her masada varsın güzelim. Ocak batıran amk:)