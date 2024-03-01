Sabancı Gelini Olmaya Ant İçip Geri Döndüğü Okulda Devleşen Hande Erçel'in İlk Sanat Eseri Satıldı Bile!
Sabancı Gelini Olmaya Ant İçip Geri Döndüğü Okulda Devleşen Hande Erçel'in İlk Sanat Eseri Satıldı Bile!
Sabancı gelini olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ve okuluna döndükten sonra da sanata dört kolla sarılan Hande Erçel'in ilk eserleri ortaya çıktı! Hatta satıldı bile...
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Oyunculuk performansı uzunca bir süre tartışılan ve büyük bir kitle tarafından da ağır eleştirilen Hande Erçel, son zamanlarda mesleğinden çok Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla gündeme geliyor biliyorsunuz.
Kimilerinin bir ay bile biçmediği aşk, bir buçuk yılı aşkın süredir devam ediyor ve hatta Sabancı gelini olma meselesi de çoktan masaya yatırılmış durumda.
"Beni bir salın" çıkışının ardından, Instagram'daki oyunculuk ibaresinden vazgeçen, tüm dizi paylaşımlarını kaldıran, Mimar Sinan Üniversitesi'ne geri dönen ve sanat aktivitelerinde boy gösteren Hande Erçel'in Nazlı Sabancı'nın izlediği "gelin olma" yolunu izlediği öne sürülüyor.
Bir de rektör paylaşımı var tabii, bahsetmeden geçmek olmaz. Okula geri döndüğü gibi olay olan Hande Erçel'in üniversite rektörüyle pozları sosyal medyada yayılınca büyük tepkiye sebep olmuştu, belki denk gelmişsinizdir.
Şimdilerde daha bir "influencer" modeli deneyen Hande Erçel, en son Paris Moda Haftası'ndan pozlarıyla büyük dikkat çekti.
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Birkaç saat önce ise bir sanatsal gelişme daha yaşandı. Eserinin sergileneceği haberleri dolaşan Hande Erçel'i 02-08 Mart tarihleri arasında görücüye sunulacak "EXSILIUM" sergisinden pozları ortaya çıktı!
Hande Erçel'in fakülteden arkadaşlarıyla dokuma sanatının ve modern çağın sunduğu farklı tekniklerin bir araya getirilmesiyle oluşturduğu sergiden eserleri ise dikkat çekti!
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Dahası da var! Hande Erçel'in 110 bin TL'ye satışa sunulan LADY isimli eseri, sitede yer aldığı gibi satın alındı!
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