Birce Akalay, Nejat İşler'in Alkolü Fazla Kaçırıp İnanç Konukçu'ya Yumruk Atması Hakkında İlk Kez Konuştu
Birce Akalay, Nejat İşler'in Alkolü Fazla Kaçırıp İnanç Konukçu'ya Yumruk Atması Hakkında İlk Kez Konuştu
Birce Akalay geçtiğimiz haftalar arkadaşı Nejat İşler'le beraber gittiği bir gece kulübünde yaşanan tatsız olayla gündeme gelmişti. İşler'in alkolü fazla kaçırıp eski rol arkadaşı İnanç Konukçu’ya yumruk attığı olayda başını duvara çarptığı söylenen Birce Akalay ilk açıklama yaparak sitem etti!
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Nejat İşler kadrosunda bulunduğu yapımların hepsinde dikkatleri kendi üzerine çekmeyi başarıyor. Kendisi son olarak Aile dizisindeki Cihan karakteriyle gönülleri fethetmişti.
Magazin dünyasının heyecanla takip ettiği İstanbul gecelerinden eksik olmayan ünlü oyuncu geçtiğimiz haftalarda gündeme bomba gibi düşmüştü.
tv100 Magazin Hattı’ndan Onur Üçkarışoğlu’nun haberinde aktarılanlara göre; İşler, ocak ayında arkadaşı Birce Akalay ile beraber Asmalımescit’te bulunan bir gece kulübüne eğlenmeye gitti.
Oyuncu ikilinin gönüllerince eğlendiği anlarda İnanç Konukçu, eski rol arkadaşı ve Berce Akalay'a katılmak istedi.
Alkolü fazla kaçırdığı konuşulan Nejat İşler'in, ortalığı kasıp kavuran Behzat Ç. dizisinde beraber kamera karşısına geçen İnanç Konukçu'yu tanıyamadığı için yumruk attı.
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Yaşanan o anlara dair yeni bir detaya daha ortaya çıkmıştı. Yumruk sonrası arbede çıkmış, o esnada da Birce Akalay'ın başını sert bir biçimde duvara vurduğu söylenmişti.
Olay sadece bununla da bitmemiş iddiaya göre çıkan arbedede Birce Akalay da başını sert şekilde duvara çarpmıştı.
Şu sıralar oyuncu Hakan Kurtaş ile yepyeni bir aşka başladığını ele güne duyuran güzel oyuncu olaylardan sonra ilk kez açıklama yaptı.
tv100 Magazin Hattı’na konuşan güzel oyuncu, "iki insan arasında böyle şeyler olur tabi ki" ifadesiyle olayı yorumlarken kendisinin neden manşetlerde yer aldığına anlam veremediğini de sitemle belirtti.
Birce Akalay "aynı ortamdayız diye niye bu kadar konunun başlığı haline geldim?" diyerek haberlere tepki gösterdi.
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