Olaylı Gece! Alkolü Fazla Kaçıran Nejat İşler'in Eski Rol Arkadaşına Yumruk Attığı İddia Edildi
Olaylı Gece! Alkolü Fazla Kaçıran Nejat İşler'in Eski Rol Arkadaşına Yumruk Attığı İddia Edildi
Kaynak: https://www.tv100.com/nejat-islerin-o...
Bir gece kulübünde alkolü fazla kaçıran ünlü oyuncu Nejat İşler yine magazin dünyasına damga vurdu. Birce Akalay'ın da yanında olduğu İşler'in eski rol arkadaşı İnanç Konukçu’ya yumruk attığı iddiası gündem oldu. Detaylar 👇🏻
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Rol aldığı her yapımda adından söz ettiren Nejat İşler'i tanımayan yoktur. Türk dizi ve sinemasının başarılı simalarından olan İşler sadece kariyeriyle konuşulmuyor.
İstanbul gecelerinde aktif bir hayatı var kendisinin. Bir dönem sıkça adı olaylarla anılan ünlü oyuncu "son zamanlarda pek gündeme gelmiyor" dediğimiz anlarda karşımıza çıktı.
tv100 Magazin Hattı’ndan Onur Üçkarışoğlu’nun haberine göre, Nejat İşler geçtiğimiz gece meslektaşı Birce Akalay ile birlikte Asmalımescit’teki bir gece kulübüne gitti.
İkilinin kulüpte eğlendikleri esnada yanlarına oyuncu İnanç Konukçu geldi. İşte olay tam da burada başladı!
İddialara göre, bir dönem Behzat Ç. dizisinde beraber kamera karşısına geçtiği İnanç Konukçu'yu tanıyamayan Nejat İşler alkolün etkisiyle eski rol arkadaşına yumruk attı.
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İkili arasında arbede çıktığı anlarda yanlarındaki Birce Akalay'ın da başını sert bir şekilde duvara vurduğu öne sürüldü.
Olaylardan sonra kameralara yakalanan İnanç Konukçu'ya neler olduğu soruldu. Ünlü oyuncu "yoo öyle bir şey yok bu arada" diyerek ilk başta olayı inkar etti.
Daha sonra aralarında bir hadise yaşandığını kabul eden Konukçu "Abimdir, canımdır, ciğerimdir. Bizim aramızda tatsız bir olay zaten olmaz" ifadelerini kullandı.
"Abim bana kızar. bim bana kızar. Ben abime sinirlenirim sadece. Ben içime atarım. Abim bana kızar ama…” diyerek bir olay yaşandığını doğrulamış oldu.
Yaşanan tartışma sonrası sosyal medyada "hayalet" şakaları da aldı başını yürüdü!
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