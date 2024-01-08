Olaylı Gece! Alkolü Fazla Kaçıran Nejat İşler'in Eski Rol Arkadaşına Yumruk Attığı İddia Edildi

Bir gece kulübünde alkolü fazla kaçıran ünlü oyuncu Nejat İşler yine magazin dünyasına damga vurdu. Birce Akalay'ın da yanında olduğu İşler'in eski rol arkadaşı İnanç Konukçu’ya yumruk attığı iddiası gündem oldu. Detaylar 👇🏻