Yasemin Özilhan'ın Yeni Yıl Kombini Önce Beğenildi, Sonra Fiyatıyla Dudak Uçuklattı
Yasemin Özilhan'ın Yeni Yıl Kombini Önce Beğenildi, Sonra Fiyatıyla Dudak Uçuklattı
Eski oyuncu ve model Yasemin Özilhan, şimdilerde sade yaşamıyla dikkat çekiyor. Özilhan'ın yeni yıl kombini ise beğenilse de ceplerimizi yaktı...
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"Doktorlar" dizisinde Ela karakteri ile hafızalara kazınan Yasemin Özilhan'ı tanıyanlarınız vardır.
Şimdilerde oyunculuk kariyerini bir kenara atan Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Geçtiğimiz aylarda kendisinin değişimi görenleri epey şaşırtmış, "İsmi olmasa tanıyamazdım" kıvamında yorumlar gelmişti.
Ayrıca sağlıklı yaşam stili ile herkesi imrendiren Özilhan, body'ci olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Özilhan şimdi de yeni yıla girerken giydiği kombini ile dillerde! Kendisi epey beğenildi ancak kombinin fiyatı dudak uçuklatmadı değil.
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Fiziğiyle herkesi imrendiren Özilhan, pembe bluzu ve eteği ile tercihini sadelikten yana kullandı.
@kimneredengiymis hesabının paylaşımına göre, Özilhan'ın bluzu 5 bin 337 TL, eteği ise 10 bin 340 TL.
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