Mustafa Sandal Viral Olan 'Aya Benzer' Dansını Bakın Nasıl Yorumladı!
Mustafa Sandal Viral Olan 'Aya Benzer' Dansını Bakın Nasıl Yorumladı!
Mustafa Sandal, şarkıları ve özellikle danslarıyla pop müziğinin vazgeçilmez isimlerinden. Öyle ki yıllar önce izlediğimiz dansı, hala hepimizin ezberinde. Son olarak bir genç, Mustafa Sandal dansıyla dansın asıl sahibini bile kıskandırdı!
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90'lar denilince aklımıza gelen ilk isimlerden birisi hem şarkılarıyla hem danslarıyla hiç şüphesiz Mustafa Sandal!
Hareketli şarkılarıyla hepimizi eğlendirmeyi başaran ünlü isim, sahne şovlarına da tam gaz devam ediyor.
Mustafa Sandal, son olarak şarkıcı Uzi ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelmiş, verdiği naif cevaplarla da takdir toplamıştı.
Bütün bu magazin olayları bir yana, Mustafa Sandal'ı gündemde tutan şeylerden bir tanesi de 'Aya Benzer' şarkısındaki dansı!
Son olarak bir genç Mustafa Sandal dansıyla oldukça beğenilmişti;
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Bu dans döndü, dolaştı, asıl sahibine yani Mustafa Sandal'a kadar ulaştı. Ünlü isim ise bu dansa tepkisiz kalamadı.
Klibi izlemekten herkes minik birer Mustafa Sandal'a dönüştü...😂
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çok iyi yaa
En öndeki kız hakkında yazıp yazıp siliyorum kimse kusura bakmasın ama aynı maymun gibi dans ediyor diğerleride konu mankeni sanırım