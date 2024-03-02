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Mustafa Sandal Viral Olan 'Aya Benzer' Dansını Bakın Nasıl Yorumladı!

Mustafa Sandal Viral Olan 'Aya Benzer' Dansını Bakın Nasıl Yorumladı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.03.2024 - 18:57

Mustafa Sandal, şarkıları ve özellikle danslarıyla pop müziğinin vazgeçilmez isimlerinden. Öyle ki yıllar önce izlediğimiz dansı, hala hepimizin ezberinde. Son olarak bir genç, Mustafa Sandal dansıyla dansın asıl sahibini bile kıskandırdı!

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90'lar denilince aklımıza gelen ilk isimlerden birisi hem şarkılarıyla hem danslarıyla hiç şüphesiz Mustafa Sandal!

90'lar denilince aklımıza gelen ilk isimlerden birisi hem şarkılarıyla hem danslarıyla hiç şüphesiz Mustafa Sandal!

Pop müziğin vazgeçilmez isimlerinden olan Mustafa Sandal, özellikle 90'lı yıllara damgasını vurmuş olsa da bugüne kadar popülerliğinden pek de bir şey kaybetmedi.

Hareketli şarkılarıyla hepimizi eğlendirmeyi başaran ünlü isim, sahne şovlarına da tam gaz devam ediyor.

Hareketli şarkılarıyla hepimizi eğlendirmeyi başaran ünlü isim, sahne şovlarına da tam gaz devam ediyor.

Tabii kendisi magazin gündeminden de eksik olmuyor.

Mustafa Sandal, son olarak şarkıcı Uzi ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelmiş, verdiği naif cevaplarla da takdir toplamıştı.

Mustafa Sandal, son olarak şarkıcı Uzi ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelmiş, verdiği naif cevaplarla da takdir toplamıştı.

Rapçi Uzi, Mustafa Sandal'ın kendisinden sonra sahneye çıkmasını kabul etmemiş özellikle de üslubu nedeniyle eleştirilmişti. 

Mustafa Sandal ile verdiği naif cevapla takdir toplamıştı.

Bütün bu magazin olayları bir yana, Mustafa Sandal'ı gündemde tutan şeylerden bir tanesi de 'Aya Benzer' şarkısındaki dansı!

'Aya Benzer' dediğimiz anda, bu dansı pek çok kişinin hatırlayacağına eminiz. 

Bu dans, üzerinden yıllar geçse de popülerliğini korumaya devam ediyor.

Son olarak bir genç Mustafa Sandal dansıyla oldukça beğenilmişti;

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Bu dans döndü, dolaştı, asıl sahibine yani Mustafa Sandal'a kadar ulaştı. Ünlü isim ise bu dansa tepkisiz kalamadı.

Bu dans döndü, dolaştı, asıl sahibine yani Mustafa Sandal'a kadar ulaştı. Ünlü isim ise bu dansa tepkisiz kalamadı.

Klibi izlemekten herkes minik birer Mustafa Sandal'a dönüştü...😂

Klibi izlemekten herkes minik birer Mustafa Sandal'a dönüştü...😂
twitter.com

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melly luppy

çok iyi yaa

Konuşmasak olmaz

En öndeki kız hakkında yazıp yazıp siliyorum kimse kusura bakmasın ama aynı maymun gibi dans ediyor diğerleride konu mankeni sanırım