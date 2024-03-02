Şarkıcı Pınar Soykan Evini ve Mirasını Köpeğine Bırakacak: "Karl Lagerfeld Kedisine Bıraktı Biliyorsunuz"
Şarkıcı Pınar Soykan Evini ve Mirasını Köpeğine Bırakacak: "Karl Lagerfeld Kedisine Bıraktı Biliyorsunuz"
Şarkıcı Pınar Soykan, son zamanlarda çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Dünyaca ünlü modacı Karl Lagerfeld, bütün mirasını kedisine bırakmıştı. Sabah Gazetesi'nden Ömer Karahan'ın haberine göre, şarkıcı Pınar Soykan da mirasını ve evini köpeği Kızım'a bırakmak istiyor.
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Son yıllarda mirası kedisine ve köpeğine bırakacağını açıklayan ünlü isimler oldu biliyorsunuz.
Chanel'in yaratıcısı direktörü Karl Lagerfald, 200 milyon sterlinlik servetinin büyük bir kısmını kedisine bırakmıştı.
Mirasını evcil dostuna bırakmak isteyenler arasına Türkiye'den de bir isim dahil oldu.
"Eşim ve benim çocuğumuz yok. Bize bir şey olursa köpeğimizin geleceğini garantiye almak istiyoruz."
"Allah korusun, uzun bir ömrü olsun ama bana bir şey olursa kesinlikle ona çok iyi bakılmasını istiyorum."
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Pınar Soykan'ın köpeği Kızım'ın evde bir odası, dolabı ve bir sosyal medya hesabı bulunuyor.
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