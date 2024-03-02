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Şarkıcı Pınar Soykan Evini ve Mirasını Köpeğine Bırakacak: "Karl Lagerfeld Kedisine Bıraktı Biliyorsunuz"

Şarkıcı Pınar Soykan Evini ve Mirasını Köpeğine Bırakacak: "Karl Lagerfeld Kedisine Bıraktı Biliyorsunuz"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.03.2024 - 18:11

Şarkıcı Pınar Soykan, son zamanlarda çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Dünyaca ünlü modacı Karl Lagerfeld, bütün mirasını kedisine bırakmıştı. Sabah Gazetesi'nden Ömer Karahan'ın haberine göre, şarkıcı Pınar Soykan da mirasını ve evini köpeği Kızım'a bırakmak istiyor.

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Son yıllarda mirası kedisine ve köpeğine bırakacağını açıklayan ünlü isimler oldu biliyorsunuz.

Son yıllarda mirası kedisine ve köpeğine bırakacağını açıklayan ünlü isimler oldu biliyorsunuz.

Bu isimlerden en meşhuru ise hiç şüphesiz dünyaca meşhur modacı Karl Lagerfeld. Ünlü isim, bütün mirasını kedisi Choupette'ye bırakma kararı almıştı.

Chanel'in yaratıcısı direktörü Karl Lagerfald, 200 milyon sterlinlik servetinin büyük bir kısmını kedisine bırakmıştı.

Chanel'in yaratıcısı direktörü Karl Lagerfald, 200 milyon sterlinlik servetinin büyük bir kısmını kedisine bırakmıştı.

Choupette isimli kedi, dünyanın en zengin kedisi ünvanını kazandı ve  Paris’te iki bakıcı ve korumayla yaşamaya başladı. 

Lagerfald'ın kedisine olan aşkı o denli büyüktü ki, kedisiyle evlenmeyi bile düşünüyordu.

Mirasını evcil dostuna bırakmak isteyenler arasına Türkiye'den de bir isim dahil oldu.

Mirasını evcil dostuna bırakmak isteyenler arasına Türkiye'den de bir isim dahil oldu.

Sabah Gazetesi'nden Ömer Karahan'ın haberine göre, şarkıcı Pınar Soykan'da mirasını Kızım adlı köpeğine bırakmak istiyor.

"Eşim ve benim çocuğumuz yok. Bize bir şey olursa köpeğimizin geleceğini garantiye almak istiyoruz."

"Eşim ve benim çocuğumuz yok. Bize bir şey olursa köpeğimizin geleceğini garantiye almak istiyoruz."

Soykan, bunun kanunen mümkün olup olmadığını bilmese de bunun için bir yol aradığını belirtti.

"Allah korusun, uzun bir ömrü olsun ama bana bir şey olursa kesinlikle ona çok iyi bakılmasını istiyorum."

"Allah korusun, uzun bir ömrü olsun ama bana bir şey olursa kesinlikle ona çok iyi bakılmasını istiyorum."

'Evde ayrıca onun odası var, dolabı var...O da evin bir bireyi sonuçta.' diyen Pınar Soykan, evimi bırakırım, daha sonra başka bir şeyim olursa onu da bırakırım ifadelerini kullanıyor.

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Pınar Soykan'ın köpeği Kızım'ın evde bir odası, dolabı ve bir sosyal medya hesabı bulunuyor.

Pınar Soykan'ın köpeği Kızım'ın evde bir odası, dolabı ve bir sosyal medya hesabı bulunuyor.

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