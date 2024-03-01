Evren Hoca ile Ekranlara Dönen Buğra Gülsoy'un Tatlı mı Tatlı Bir Oğlu Olduğunu Biliyor muydunuz?
Evren Hoca ile Ekranlara Dönen Buğra Gülsoy'un Tatlı mı Tatlı Bir Oğlu Olduğunu Biliyor muydunuz?
Başarılı oyuncu Buğra Gülsoy, uzun bir aranın ardından 'Bahar' dizisiyle televizyon ekranlarına döndü. Gülsoy2un hem oyunculuğu hem de karakteri oldukça beğenildi. Peki başarılı isim Buğra Gülsoy'un tatlı mı tatlı bir oğlu olduğunu biliyor musunuz?
Gelin bu baba oğulun son paylaştığı pozlara bakalım!
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Televizyon ekranlarının yeni dizisi Bahar, reyting sıralamasını alt üst etti!
Ekranlara uzun bir aradan sonra dönen Buğra Gülsoy da tam olarak özlemini duyduğumuz bir karakter ile karşımıza çıkmış oldu.
Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz 23 Eylül 2018 tarihinde nikah masasına oturmuş, evliliklerini ise gözlerden uzak yaşamaya başlamışlardı.
Gülsoy ve Gürbüz çifti, 28 Şubat 2023 tarihinde ise ortak bir kararla tek celsede boşandı.
Sosyal medya hesabında pek de aktif olmayan Buğra Gülsoy, zaman zaman ise oğluyla geçirdiği keyifli vakitlerden bazı anları paylaşıyor.
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Baba oğul kimi zaman beraber oyun oynuyor...
...kimi zaman da tiyatro sahnesinde provalara devam ediyor!
Buğra Gülsoy son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol almış, daha sonra Serhat Teoman ile bir tiyatro oyunu sergilemişti.
Buğra Gülsoy, son olarak oğlu Cem ile birlikte at binmeye gittikleri o anları paylaştı.
Ne dersiniz, Buğra Gülsoy ünlü birisiyle poz verir gibi durmuyor mu? 😂 😍
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