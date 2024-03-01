Evren Hoca ile Ekranlara Dönen Buğra Gülsoy'un Tatlı mı Tatlı Bir Oğlu Olduğunu Biliyor muydunuz?

Başarılı oyuncu Buğra Gülsoy, uzun bir aranın ardından 'Bahar' dizisiyle televizyon ekranlarına döndü. Gülsoy2un hem oyunculuğu hem de karakteri oldukça beğenildi. Peki başarılı isim Buğra Gülsoy'un tatlı mı tatlı bir oğlu olduğunu biliyor musunuz?

Gelin bu baba oğulun son paylaştığı pozlara bakalım!