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Evren Hoca ile Ekranlara Dönen Buğra Gülsoy'un Tatlı mı Tatlı Bir Oğlu Olduğunu Biliyor muydunuz?

Evren Hoca ile Ekranlara Dönen Buğra Gülsoy'un Tatlı mı Tatlı Bir Oğlu Olduğunu Biliyor muydunuz?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.03.2024 - 22:42

Başarılı oyuncu Buğra Gülsoy, uzun bir aranın ardından 'Bahar' dizisiyle televizyon ekranlarına döndü. Gülsoy2un hem oyunculuğu hem de karakteri oldukça beğenildi. Peki başarılı isim Buğra Gülsoy'un tatlı mı tatlı bir oğlu olduğunu biliyor musunuz?

Gelin bu baba oğulun son paylaştığı pozlara bakalım!

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Televizyon ekranlarının yeni dizisi Bahar, reyting sıralamasını alt üst etti!

Televizyon ekranlarının yeni dizisi Bahar, reyting sıralamasını alt üst etti!

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar, deyim yerindeyse ekranlara baharı getirdi. Dizinin konusu da oyuncuları da beğenilince, reyting sıralamasında başı çekmeyi başardı.

Ekranlara uzun bir aradan sonra dönen Buğra Gülsoy da tam olarak özlemini duyduğumuz bir karakter ile karşımıza çıkmış oldu.

Ekranlara uzun bir aradan sonra dönen Buğra Gülsoy da tam olarak özlemini duyduğumuz bir karakter ile karşımıza çıkmış oldu.

Evren karakterine hayat veren Buğra Gülsoy, Aşk Yeniden dizisindeki Fatih'in koyduğu çıtayı, yani kendi çıtasını yeniden yukarı taşıdı. 

Haliyle adından söz ettiren Buğra Gülsoy'un özel hayatı da merak konusu oldu.

Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz 23 Eylül 2018 tarihinde nikah masasına oturmuş, evliliklerini ise gözlerden uzak yaşamaya başlamışlardı.

Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz 23 Eylül 2018 tarihinde nikah masasına oturmuş, evliliklerini ise gözlerden uzak yaşamaya başlamışlardı.

Magazinin örmek gösterdiği çiftlerden olan Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz'ün ayrılacağı iddiası ise herkesi şaşırtmıştı.

Gülsoy ve Gürbüz çifti, 28 Şubat 2023 tarihinde ise ortak bir kararla tek celsede boşandı.

Gülsoy ve Gürbüz çifti, 28 Şubat 2023 tarihinde ise ortak bir kararla tek celsede boşandı.

Çocuklarının ruh sağlığının olumsuz etkilenmemesi adına dostça ayrıldıklarını söyleyen çiftin oğullarının velayetinin ise annede kaldığı öğrenilmişti.

Sosyal medya hesabında pek de aktif olmayan Buğra Gülsoy, zaman zaman ise oğluyla geçirdiği keyifli vakitlerden bazı anları paylaşıyor.

Sosyal medya hesabında pek de aktif olmayan Buğra Gülsoy, zaman zaman ise oğluyla geçirdiği keyifli vakitlerden bazı anları paylaşıyor.
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Baba oğul kimi zaman beraber oyun oynuyor...

Baba oğul kimi zaman beraber oyun oynuyor...

...kimi zaman da tiyatro sahnesinde provalara devam ediyor!

...kimi zaman da tiyatro sahnesinde provalara devam ediyor!

Buğra Gülsoy son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol almış, daha sonra Serhat Teoman ile bir tiyatro oyunu sergilemişti.

Buğra Gülsoy son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol almış, daha sonra Serhat Teoman ile bir tiyatro oyunu sergilemişti.

Bu oyunun provasında birkaç kez Buğra Gülsoy'un oğlu Cem de eşlik etmiş gördüğümüz üzere.

Buğra Gülsoy, son olarak oğlu Cem ile birlikte at binmeye gittikleri o anları paylaştı.

Buğra Gülsoy, son olarak oğlu Cem ile birlikte at binmeye gittikleri o anları paylaştı.

Ne dersiniz, Buğra Gülsoy ünlü birisiyle poz verir gibi durmuyor mu? 😂 😍

Ne dersiniz, Buğra Gülsoy ünlü birisiyle poz verir gibi durmuyor mu? 😂 😍

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