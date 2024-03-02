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Önce Lohusa, Şimdi Gebe mi? Müge Boz Hamilelik Sürecinin Filmini Yapmaya Hazırlanıyor

Önce Lohusa, Şimdi Gebe mi? Müge Boz Hamilelik Sürecinin Filmini Yapmaya Hazırlanıyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.03.2024 - 17:09

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Müge Boz, şu sıralar ikinci çocuğuna kavuşmak için gün sayıyor. Habertürk'ün Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Müge Boz bir yandan da hamilelik dönemini anlatan bir film çıkarmaya hazırlanıyor.

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Ünlü oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz, 2019 yılında dünyaevine girmişti.

Ünlü oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz, 2019 yılında dünyaevine girmişti.

Birbirinden romantik pozlarını sosyal medyadan paylaşan çift, Barselona'da kendi aralarında yaptıkları nikahla da herkesi şaşırtmıştı. 

Tabii düğün fotoğraflarının güzelliğinden de bahsetmemize gerek yok herhalde.

Ünlü çiftimiz daha sonra kızları Vina'yı kucaklarına aldılar, tatlı mı tatlı bir aile oldular.

Ünlü çiftimiz daha sonra kızları Vina'yı kucaklarına aldılar, tatlı mı tatlı bir aile oldular.

Vina ise sosyal medya sayesinde resmen gözlerimizin önünde büyüdü, kocaman güzel mi güzel bir kız oldu! Öyle ki artık annesinin çektiği videoları bile seslendirmeye başladı.

Magazin gündeminin sevilen çiftlerinden Müge Boz ve Caner Erdeniz, geçtiğimiz günlerde verdikleri haberle herkesi mutlu etti.

Magazin gündeminin sevilen çiftlerinden Müge Boz ve Caner Erdeniz, geçtiğimiz günlerde verdikleri haberle herkesi mutlu etti.

Tabii Vina da eşlik etti bu eşsiz anlara.

Müge Boz, hamile olduğu haberini kızı Vina ile birlikte duyurdu!

Müge Boz, hamile olduğu haberini kızı Vina ile birlikte duyurdu!

O günden beri de Müge Boz'dan pek çok kez minik göbüşünü gösterdiği pozlar aldık.

Yani sizin anlayacağınız Müge Boz, ikinci kez hamilelik sürecini yaşıyor. Bu süreçteki deneyimlerini ise başkalarıyla da paylaşmak için harekete geçti!

Yani sizin anlayacağınız Müge Boz, ikinci kez hamilelik sürecini yaşıyor. Bu süreçteki deneyimlerini ise başkalarıyla da paylaşmak için harekete geçti!

Habertürk'ten Naiz Şahin Karpuz'un haberine göre, Müge Boz hamilelik sürecinde yaşadıklarını bir filmle aktarmaya hazırlanıyor. 

Hatta bu süreçte Müge Boz'a sürpriz bir isim de eşlik edecek.

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Müge Boz ve şu an adını bilmediğimiz kişi, hamileliğin eğlenceli taraflarını ve komik yanlarını çekeceği kliplerle, yeni bir projeyle aktaracak.

Müge Boz ve şu an adını bilmediğimiz kişi, hamileliğin eğlenceli taraflarını ve komik yanlarını çekeceği kliplerle, yeni bir projeyle aktaracak.

Müge Boz, yeni projesini ise şu sözlerle özetledi;

'Bu süreci eğlenceli ve komedisini de yapmaya çalışıyoruz. Hatta yolunda giderse bu işin komedisini farklı bir şekilde yapacağımız bir sürpriz projemiz olacak. Enerjimizin tuttuğu, aynı süreci yaşadığımız bir isimle yapacağız. Konuşup güldüğümüz çok şey var. Şu an yazma aşamasındayız. Hamileliğin farklı bir bakışı açısı ve komedisi var. Biz eğlenceli tarafına yoğunlaşalım istedik'

İlk çocuğunu kucağına alan Gupse Özay da Lohusa filmiyle seyirci karşısına çıkmış, izleyenlerden de tam not almayı başarmıştı.

İlk çocuğunu kucağına alan Gupse Özay da Lohusa filmiyle seyirci karşısına çıkmış, izleyenlerden de tam not almayı başarmıştı.

Bakalım bu yeni projede izleyenleri neler bekliyor?

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