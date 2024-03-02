Önce Lohusa, Şimdi Gebe mi? Müge Boz Hamilelik Sürecinin Filmini Yapmaya Hazırlanıyor
Önce Lohusa, Şimdi Gebe mi? Müge Boz Hamilelik Sürecinin Filmini Yapmaya Hazırlanıyor
Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Müge Boz, şu sıralar ikinci çocuğuna kavuşmak için gün sayıyor. Habertürk'ün Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Müge Boz bir yandan da hamilelik dönemini anlatan bir film çıkarmaya hazırlanıyor.
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Ünlü oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz, 2019 yılında dünyaevine girmişti.
Ünlü çiftimiz daha sonra kızları Vina'yı kucaklarına aldılar, tatlı mı tatlı bir aile oldular.
Magazin gündeminin sevilen çiftlerinden Müge Boz ve Caner Erdeniz, geçtiğimiz günlerde verdikleri haberle herkesi mutlu etti.
Müge Boz, hamile olduğu haberini kızı Vina ile birlikte duyurdu!
Yani sizin anlayacağınız Müge Boz, ikinci kez hamilelik sürecini yaşıyor. Bu süreçteki deneyimlerini ise başkalarıyla da paylaşmak için harekete geçti!
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Müge Boz ve şu an adını bilmediğimiz kişi, hamileliğin eğlenceli taraflarını ve komik yanlarını çekeceği kliplerle, yeni bir projeyle aktaracak.
İlk çocuğunu kucağına alan Gupse Özay da Lohusa filmiyle seyirci karşısına çıkmış, izleyenlerden de tam not almayı başarmıştı.
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