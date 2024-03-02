Önce Lohusa, Şimdi Gebe mi? Müge Boz Hamilelik Sürecinin Filmini Yapmaya Hazırlanıyor

Müge Boz, yeni projesini ise şu sözlerle özetledi;

'Bu süreci eğlenceli ve komedisini de yapmaya çalışıyoruz. Hatta yolunda giderse bu işin komedisini farklı bir şekilde yapacağımız bir sürpriz projemiz olacak. Enerjimizin tuttuğu, aynı süreci yaşadığımız bir isimle yapacağız. Konuşup güldüğümüz çok şey var. Şu an yazma aşamasındayız. Hamileliğin farklı bir bakışı açısı ve komedisi var. Biz eğlenceli tarafına yoğunlaşalım istedik'