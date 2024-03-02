İkizlerin 40'ı Uçtu: Çekirdek Aile Pozlarında Parlayan Yasemin Tatlıses'in Güzelliği Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
İkizlerin 40'ı Uçtu: Çekirdek Aile Pozlarında Parlayan Yasemin Tatlıses'in Güzelliği Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, babası gibi şarkıcılık kariyerine yöneldikten sonra şarkılarıyla olduğu kadar dünyalar güzeli sevgilisi Yasemin Şefkatli'yle de gündeme gelmeye başladı biliyorsunuz!
2017'de aşk yaşamaya başlayan ikili samimiyetleri ve doğallıklarıyla herkesin gönlünü fethetti. 2021'de ise görkemli olduğu kadar asil bir düğünle evlendiler!
Karısına tapan kocalardan biri olduğunu zaman içerisinde ilmek ilmek örerek hepimize kanıtlayan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, kısacık bir zamanda sosyal medyanın en sevilen ve aynı zamanda da imrenilen çiftlerinden biri haline geldi.
Evliliklerinin ikinci senesinde duyurdukları ikiz bebek haberi ise resmen mest etti! "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zamann🥹😬 sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyorrr🧿🫶🏻" notuyla bir değil iki bebek beklediklerini açıklayınca bütün gözler onların tatlı mı tatlı hamilelik sürecine çevrildi tabii!
22 Ocak'ta, babalarının isimlerini de yaşatacak ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarını aldılar.
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Küçük İbrahim Ayel'in kalbinde bir sorun olduğunu ve ameliyata gireceğini ise dede İbrahim Tatlıses'ten öğrenmiştik.
Önce Sinan Emir'i eve götüren çift, çok şükür ki İbrahim Ayel'i de sağlıkla hastaneden çıkararak evine döndü ve ilk aile pozları da gecikmemişti.
Geçtiğimiz gün ikizleriyle yürüyüşlere başlayan Yasemin Tatlıses'in ikiz doğurduktan sonra hemen formuna kavuşması dikkat çekmişti ki...
Birkaç saat önce ikizlerin 40'ını uçurdukları günden paylaşımlar geldi.
Hem miniklerin tatlılığı hem de Yasemin Tatlıses'in güzelliği sosyal medyayı ayağa kaldırdı desek yeridir!
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İdo Tatlıses'in aile reisi hallerine ise diyecek yok! Ayrı ayrı hepiniz çok güzelsiniz, hep çok mutlu olun inşallah 🧿❤️
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