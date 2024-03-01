Ece Seçkin Sinirlerine Hakim Olamadı: Boyu 1.55 Olduğu İçin Kendisiyle Alay Eden Kullanıcıyı Zekadan Vurdu!
Ece Seçkin Sinirlerine Hakim Olamadı: Boyu 1.55 Olduğu İçin Kendisiyle Alay Eden Kullanıcıyı Zekadan Vurdu!
Dobralığı ve sivri diliyle Twitter kullanıcılarına verdiği sert cevaplarla sık sık dikkat çeken Ece Seçkin, bu sefer de boyuna dil uzatan kullanıcıya çıkıştı!
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Sesi, şarkıları ve konser performanslarıyla sevilen ünlü şarkıcı Ece Seçkin'i tanımayanınız yoktur.
Ünlüler camiasında kurduğu dostluklar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Ece Seçkin, bir süredir daha sessiz sakin takılıyor.
Yıllardır beraber olduğu pilot Çağrı Terlemez ile 2021 yılında dünyaevine giren ünlü şarkıcı, hem ilginç ilişki dinamiği hem de dobralığıyla tanınıyor.
Sıkı bir Twitter (X) kullanıcısı olan Seçkin, hoşlanmadığı yorumların hepsini yakinen takip ediyor ve gerektiği yerde gereken cevabı yapıştırmayı da çok iyi biliyor...
Sadece bir örnek vermek gerekirse, had bildirmek denildiğinde Ece Seçkin'in de Danla Bilic ve İrem Derici grubunda yer aldığını görebiliyoruz zaten😂
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Şimdi gelelim "Ece Seçkin'den inciler" diyebileceğimiz bir başka öfkeli cevabına!
Bir kullanıcının 1.55 olan boyuyla dalga geçtiğini gören Ece Seçkin, kendini yine tutamadı.
Kullanıcıyı zekasından vuran şarkıcı, aynı zamanda yazım hatalarını da yüzüne vurmaktan kaçınmadı!
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