Köşe Kapmaca Oynamayı Nihayet Bıraktılar: Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Yine Beraber Görüntülendi
Köşe Kapmaca Oynamayı Nihayet Bıraktılar: Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Yine Beraber Görüntülendi
Nihayet köşe kapmaca oynamayı bırakmaya karar veren Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bu sefer de @muhabironline'ın kamerasına takıldı!
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Yakın arkadaş ve sevgiliye ihanetle başlayan, aylardır da inatla inkar edilen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yılan hikayesine dönen aşkını bilmeyeniniz yoktur.
Hatırlarsınız her şey, Afra Saraçoğlu'nun doğum gününde 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yerine ortak arkadaşları ve aynı zamanda da yeni dizi partneri olan Mert Ramazan Demir'in elini "yanlışlıkla" tumasıyla başlamıştı.
Önce Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimiyetinden Mert Yazıcıoğlu'nun dostu Kubilay Aka huylanmış, ardından ayrılık haberi gelmişti.
Öyleydi de gerçekten. Afra Saraçoğlu da Mert Ramazan Demir de yaşadıkları aşkı inatla ve ısrarla aylar boyunca reddettiler. Ta ki geçtiğimiz yaz denizin ortasında öpüşürken görüntülenene kadar!
Sonra yine bir sessizlik aldı gerçi çifti. Hatta yeniden yalanlama moduna geçerek, aşkı soran herkesi bozdular. Fakat çok sürmedi. Geçtiğimiz haftalarda Afra ve Mert Ramazan, bir mekanda yine öpüşürken yakalandı.
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Bununla da bitmedi, artık ne hikmetse köşe kapmaca oynamaktan vazgeçen çift, gece kulübü hadisesinin ardından bu sefer de Afra Saraçoğlu'nun evinden 32 diş çıkarken görüntülendi. Hatta kameralara bile konuştular!
Şimdi gelelim yeni görüntülere! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz dakikalarda bir mekanın arka kapısından çıkarken @muhabironline tarafından görüntülendi.
Bu sefer geçen "evden çıkış" görüntülerindeki gibi neşe saçmadılar. Ama gerçekten de yine kaçmayarak şaşırttılar!
Maşallahlar havada uçtu, AfRam kitlesini bilen bilir, buraya sıralamaya gerek bile yok!
Sevgilisi Afra Saraçoğlu'na araba kapısı açan Mert Ramazan Demir'in hanımcılığı da gözlerden kaçmadı 👇
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Gergin olduklarını düşünenler de oldu 👇
"Çocukları rahat bırakın" diyenler de... 👇
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Olayın yine sadece reklamdan ibaret olduğunu savunanlar da 👇
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