Düğünde Konser Veren Rihanna'nın Sahnelere Yıldız Tilbe'den Hallice Dönüşü Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Düğünde Konser Veren Rihanna'nın Sahnelere Yıldız Tilbe'den Hallice Dönüşü Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
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Bildiğimiz gibi dünyaca ünlü pop yıldızı Rihanna yıllardan sonra sahnelere döndü, fakat kendisinin yılllardır albüm çıkartmasını bekleyen hayranları için değil zengin bir iş adamı için!
Mukesh Ambani'nin oğlunun düğünü için Hindistan'a iniş yapan ünlü şarkıcı bu hareketiyle herkesi şaşırtmış ve birçok eleştiri almıştı.
Hatta kendisi Hindistan'a iniş yapana kadar haberin gerçekliğine bile inanılmamıştı. Sergileyeceği performans karşılığı 8-9 milyon dolar alacağı iddia edilen Rihanna'nın sırf para için düğünde şarkı söylemesi de ayrı olay olmuştu.
Sahne alacak isim Rihanna olunca valizlerinin fazlalığından, düğünde giyeceklerine ve söyleyeceği şarkılara her bir ayrıntı ayrı bir merak konusu oldu!
Ve beklenen performans sonunda üç gün üç gece sürecek düğünün ilk gününde gerçekleşti! Şarkıcı özellikle sahne kıyafetine ve sergilediği dans performanslarına oldukça fazla yorum aldı.
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Gelin o anlara birlikte bakalım👇
Düğünde resmen göbek atan şarkıcıyı görenler gözlerine inanamadı!
İşte sahnelere geri dönen şarkıcının performansından kesitler👇
Sadece 1 saat boyunca şarkı söylediği ve karşılığında 8 milyon dolar aldığı öğrenilen Rihanna, hayranlarından şarkıları doğru düzgün söylememek ya da ortaya bir performans koymamak gibi birçok eleştiri aldı. Gelin o yorumlara birlikte bakalım👇
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