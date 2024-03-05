"Hadise'den Sonra Yeni Aşkı Buldu" Denmişti: Mehmet Dinçerler'in Yanındaki Kişi Bambaşka Biri Çıktı!
"Hadise'den Sonra Yeni Aşkı Buldu" Denmişti: Mehmet Dinçerler'in Yanındaki Kişi Bambaşka Biri Çıktı!
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/habe...
Mehmet Dinçerler dansları ve şarkılarıyla gündemimizden bir an olsun düşmeyen Hadise'yle yaşadığı aşkın ardından nikah masasına oturmuştu. Ünlü şarkıcıyla olan evlilikleri yalnızca birkaç ay süren Mehmet Dinçerler geçtiğimiz gün Bebek'te bir hanımefendiyle görüntülendi. Herkes 'yeni sevgili' derken konu bambaşka çıktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hadise ile Mehmet Dinçerler ikilisi, 2022 yılın en bomba magazin olaylarından birine imza atmıştı hatırlarsanız!
İnanılmaz hızla başlayan bir aşk olmuştu ünlü şarkıcıyla iş insanın arasındaki... Popüler ikili 30 Nisan 2022'de Çırağan Sarayı'nda evlenmişti.
Yalnızca aile üyelerinin ve çiftin yakın arkadaşlarının katıldığı bir nikah töreniyle sessiz sedasız dünyaevine giren Hadise'nin düğününden bir kare dahi yayınlanmamıştı.
Jet hızıyla başlayıp nikah masasına taşınan çiftin evliliği de aynı hızla son buldu. "Baskı" iddialarının ortaya atıldığı çiftin birlikteliği beş sonra tek celsede bitti.
Boşanmanın ardından konserlerine hız kesmeden devam etse de gözyaşları ve hüzünlü hali üzerinden eksilmeyen başarılı şarkıcının bu hali pek çok kişiyi de üzmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü kahve markasının sahibi Mehmet Dinçerler, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde görülen boşanma davasının ardından göndermeli sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmiş, hatta çoğu zaman Hadise fanlarını kızdırmıştı.
Zaman zaman adı farklı aşk iddialarına da karışan iş insanının cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Dinçlerler, Bebek'te bir mekanda görüntülendi.
Saatler gece yarısını geçerken bir mekandan çıkarken objektiflere takılan iş insanının yanında iki kişi daha vardı.
Kameraları görünce "Mehmet! Bizi çekiyorlar" diyerek arkadan yürüyen kişinin ilk olarak Mehmet Dinçerler'in yeni aşkı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Ardından konu bambaşka çıktı. Hanımefendinin Dinçerler'in, Hadise'yle boşanırken de yanında olan avukatı Dilara Recepoğlu olduğu ortaya çıktı. Yanlarında Dilara Hanım'ın eşi de vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dilara Recepoğlu, haklarında çıkan "aşk" haberlerinden sonra Patronlar Dünyası'na "Mehmet Dinçerler, hem müvekkilim hem de eşim Fevzican Recepoğlu’nun en yakın arkadaşıdır" diyerek açıklama yaptı.
Recepoğlu, "Üçümüzün yemeğe gitmiş olduğu akşamda, hiçbir soru sorulmaksızın eşimin de yer aldığı fotoğrafın yanlış lanse edilmesi etik değil" ifadeleriyle çıkan iddiaları sert şekilde yalanladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın