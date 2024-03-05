"Hadise'den Sonra Yeni Aşkı Buldu" Denmişti: Mehmet Dinçerler'in Yanındaki Kişi Bambaşka Biri Çıktı!

Mehmet Dinçerler dansları ve şarkılarıyla gündemimizden bir an olsun düşmeyen Hadise'yle yaşadığı aşkın ardından nikah masasına oturmuştu. Ünlü şarkıcıyla olan evlilikleri yalnızca birkaç ay süren Mehmet Dinçerler geçtiğimiz gün Bebek'te bir hanımefendiyle görüntülendi. Herkes 'yeni sevgili' derken konu bambaşka çıktı!