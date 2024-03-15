Kazada Hayatını Kaybeden Oğuz Murat Aci'nin Annesinden Eylem Tok ve oğlunun New York Fotoğraflarına İsyan!
Kazada Hayatını Kaybeden Oğuz Murat Aci'nin Annesinden Eylem Tok ve oğlunun New York Fotoğraflarına İsyan!
Eyüpsultan'da 1 Mart Cuma akşamı yaşanan kaza ve ardından yaşananlar tüm Türkiye'nin yüreğini dağladı. Emniyet şeridinde arızalanan ATV motorunu kontrol eden 5 kişilik gruba çarpan ve 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü, annesi yazar Eylem Tok ile ABD'ye kaçtı. Anne oğulun New York şehrinde çekilen görüntüleri, acılı anne Pervin Aci'yi bir kez daha yaraladı. Hürriyet'e konuşan acılı anne 'O sırıtışları görünce içim cız etti. Bir kez daha yaralandım' dedi.
İşte, detaylar...
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Bildiğiniz gibi 1 Mart tarihinde ehliyetsiz bir şekilde lüks aracın koltuğuna geçen 17 yaşındaki T.C emniyet şeridine çıkarak 5 kişinin yaralanmasına ve Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Olayın ardından oğlunu önce Mısır'a sonra ABD'ye kaçıran anne yazar Eylem Tok, 'Vicdanım sızlıyor' demişti.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kaçak anne oğul, New York'un 6. Cadde'si ile 57. Sokak'ının kesiştiği yerde taksiye binerken işte böyle görüntülendi.
Acılı anne Pervin Aci, 'Aklı olan böyle güler mi?' diyerek isyan etti: "Gülüyorlar ya..."
Pervin Aci'nin sözleri hem acı hem de isyan doluydu: "O kadının bir gece de olsa çocuğundan ayrı kalmasını istiyorum."
"Getirsin o çocuğu bana versin hiç olmazsa devlete yararlı bir evlat yetiştireyim." diyen acılı anneden tüm bu olanlara tepki: 'O anne oğluna düşmen'
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Baba Özer Aci ise 'İnsanlık adına üzüldüm' dedi!
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