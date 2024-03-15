Kazada Hayatını Kaybeden Oğuz Murat Aci'nin Annesinden Eylem Tok ve oğlunun New York Fotoğraflarına İsyan!

'Çok üzüldüm. Benim oğlum mezarda, biz ayakta durmakta zorlanıyoruz ama onların neşeleri yerinde. Gülücükler savuruyorlar. İnsanlık adına üzüldüm. Ama şunu bilsinler bu resmi çeken vatandaş benim tarafımda. Her şeyden önce burnunun dibine kadar yaklaştığımı bilsin. Birkaç gün önce oğlum Oğuz’un kuzeni Silivri’de elim bir trafik kazasında vefat etti. Kamyon sürücüsü serbest bırakıldı.

Eminim şu 14 günlük sürede kendi çocuğu da serbest bırakılırdı. Ben ona da razıyım. Eylem Tok’un annesi dolaylı olarak bugün taziyeye geleceğini söyledi. Biz de ‘Kızını ve torununu adalete teslim ettiği gün gelsin’ dedik. O anne eğer üzgün olsaydı benim yanımda olurdu, çocuğunu adalete teslim ederdi. Ben adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Son gülen biz olacağız.'