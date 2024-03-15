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Kazada Hayatını Kaybeden Oğuz Murat Aci'nin Annesinden Eylem Tok ve oğlunun New York Fotoğraflarına İsyan!

Kazada Hayatını Kaybeden Oğuz Murat Aci'nin Annesinden Eylem Tok ve oğlunun New York Fotoğraflarına İsyan!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
15.03.2024 - 12:24

Eyüpsultan'da 1 Mart Cuma akşamı yaşanan kaza ve ardından yaşananlar tüm Türkiye'nin yüreğini dağladı. Emniyet şeridinde arızalanan ATV motorunu kontrol eden 5 kişilik gruba çarpan ve 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü, annesi yazar Eylem Tok ile ABD'ye kaçtı. Anne oğulun New York şehrinde çekilen görüntüleri, acılı anne Pervin Aci'yi bir kez daha yaraladı. Hürriyet'e konuşan acılı anne 'O sırıtışları görünce içim cız etti. Bir kez daha yaralandım' dedi. 

İşte, detaylar...

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Bildiğiniz gibi 1 Mart tarihinde ehliyetsiz bir şekilde lüks aracın koltuğuna geçen 17 yaşındaki T.C emniyet şeridine çıkarak 5 kişinin yaralanmasına ve Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Olayın ardından oğlunu önce Mısır'a sonra ABD'ye kaçıran anne yazar Eylem Tok, 'Vicdanım sızlıyor' demişti.

Bildiğiniz gibi 1 Mart tarihinde ehliyetsiz bir şekilde lüks aracın koltuğuna geçen 17 yaşındaki T.C emniyet şeridine çıkarak 5 kişinin yaralanmasına ve Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Olayın ardından oğlunu önce Mısır'a sonra ABD'ye kaçıran anne yazar Eylem Tok, 'Vicdanım sızlıyor' demişti.

İlk açıklamasında vicdanının sızladığını ifade eden anne Eylem Tok ile oğlu dün ABD'nin New York kentinde gülerken ve son derece keyifli bir şekilde görüntülendi. Ünlü estetik doktoru baba Bülent Cihantimur'dan kendi aracıyla kaza yapan oğlu ve eski eşine dair bir açıklama ise hâlâ gelmedi.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kaçak anne oğul, New York'un 6. Cadde'si ile 57. Sokak'ının kesiştiği yerde taksiye binerken işte böyle görüntülendi.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kaçak anne oğul, New York'un 6. Cadde'si ile 57. Sokak'ının kesiştiği yerde taksiye binerken işte böyle görüntülendi.

Sosyal medyanın gündemine oturan ve milyonlarda kişiyi şoke eden görüntülerin ardından acılı aileden de yorum geldi.

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Acılı anne Pervin Aci, 'Aklı olan böyle güler mi?' diyerek isyan etti: "Gülüyorlar ya..."

Acılı anne Pervin Aci, 'Aklı olan böyle güler mi?' diyerek isyan etti: "Gülüyorlar ya..."

Hayatı boyunca binlerce kişiye sağlık dağıtmış emekli hemşire Pervin Aci, oğlu Oğuz Murat Aci'nin ölümünün ardından ortaya çıkan görüntülerle bir kez daha yaralandı. Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar & Emin Mert Kırarslan'ın haberine göre bu görüntüler aileyi bir kez daha yıktı. 

İşte acılı anne ve babanın yürekleri yakan o sözleri... 👇

Pervin Aci'nin sözleri hem acı hem de isyan doluydu: "O kadının bir gece de olsa çocuğundan ayrı kalmasını istiyorum."

Pervin Aci'nin sözleri hem acı hem de isyan doluydu: "O kadının bir gece de olsa çocuğundan ayrı kalmasını istiyorum."

Anne Pervin Aci, “Gülüyorlar ya, akıllarından şüphelendim ben” diyerek başlıyor anlatmaya: 

“Aklı olan böyle güler mi? O sırıtışları görünce içim cız etti. Kalbimden bir daha bıçaklanmış gibi oldum, bir daha yaralandım. Yazıklar olsun onlara. Biliyoruz 2 gün yatacak 3’üncü gün çıkacak o çocuk. Ama bir gün yatmasını istiyorum. O kadının bir gece de olsa çocuğundan ayrı kalmasını istiyorum. Oğlu hapse girince, o ilk gece göreceğim anneyi. Ben 14 gündür oğlumu göremiyorum. Böyle bir vicdan olur mu? Gülmesini değil benim gibi ağlamasını istiyorum.'

"Getirsin o çocuğu bana versin hiç olmazsa devlete yararlı bir evlat yetiştireyim." diyen acılı anneden tüm bu olanlara tepki: 'O anne oğluna düşmen'

"Getirsin o çocuğu bana versin hiç olmazsa devlete yararlı bir evlat yetiştireyim." diyen acılı anneden tüm bu olanlara tepki: 'O anne oğluna düşmen'

'Getirsin o çocuğu bana versin hiç olmazsa devlete yararlı bir evlat yetiştireyim. O anne oğluna düşman. Dışarı atmışlar çocuğu, vermişler iki tane arabayı. Kimin var 16-17 yaşında. Ama Türkiye’yi beğenmiyorlar, Türkiye’nin adaletine güvenmiyorlar. Saçımı süpürge ettim çocuklarımı okutayım diye. Biz çok güzel çocuklar yetiştirdik.'

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Baba Özer Aci ise 'İnsanlık adına üzüldüm' dedi!

Baba Özer Aci ise 'İnsanlık adına üzüldüm' dedi!

'Çok üzüldüm. Benim oğlum mezarda, biz ayakta durmakta zorlanıyoruz ama onların neşeleri yerinde. Gülücükler savuruyorlar. İnsanlık adına üzüldüm. Ama şunu bilsinler bu resmi çeken vatandaş benim tarafımda. Her şeyden önce burnunun dibine kadar yaklaştığımı bilsin. Birkaç gün önce oğlum Oğuz’un kuzeni Silivri’de elim bir trafik kazasında vefat etti. Kamyon sürücüsü serbest bırakıldı.

Eminim şu 14 günlük sürede kendi çocuğu da serbest bırakılırdı. Ben ona da razıyım. Eylem Tok’un annesi dolaylı olarak bugün taziyeye geleceğini söyledi. Biz de ‘Kızını ve torununu adalete teslim ettiği gün gelsin’ dedik. O anne eğer üzgün olsaydı benim yanımda olurdu, çocuğunu adalete teslim ederdi. Ben adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Son gülen biz olacağız.'

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