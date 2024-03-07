Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Oğuz Murat Acı'nın Babası 16 Yaşındaki Sürücünün Ailesine Seslendi!
Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Oğuz Murat Acı'nın Babası 16 Yaşındaki Sürücünün Ailesine Seslendi!
Türkiye'nin gündemine oturan acı olay 1 Mart Cuma günü İstanbul'da medyadana geldi. Olayın hemen ardından ölümlü kazaya karışan T.C. annesiyle birlikte yurt dışına çıkarken Oğuz Murta Acı'nın ailesi büyük acıyla baş başa kaldı. TV ( ekranlarında seyirciyle buluşan Aramızda Kalmasın programına konuk olan baba Özer Acı, 16 yaşındaki sürücünün ailesine seslendi.
İşte, detaylar...
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Bildiğiniz gibi İstanbul'da geçtiğimiz günlerde ehliyetsiz bir şekilde lüks aracın koltuğuna geçen 16 yaşındaki T.C emniyet şeridine çıktı ve 5 kişiye çarptı.
Yazar Eylem Tok ve doktor Bülent Cihantimur'un oğlu olduğu ortaya çıkan ehliyetsiz sürücü, olayın ardından annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına çıktı.
Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın eşi Şükriye Acı, "Elimden hiçbir şey gelmiyor. Benim eşim dünyanın en iyi insanıydı." sözleriyle yürekleri dağladı.
Acılı eşin ardından bu kez de Oğuz Murat Acı'nın babası, TV 8 ekranlarında 'Aramızda Kalmasın' programına konuştu.
Acılı aileye dolaylı yoldan ulaştıkları öğrenilen T.C.'nin yakınları, "Maddi manevi yanınızdayız" diyor!
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Kamuoyunun merak ettiği soru Dağıstanlı'dan geldi: "Peki, maddi olarak aileye bir şey teklif edilirse bunu kabul eder misiniz? Kan parası gibi?"
Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunduğu Aramızda Kalmasın programına konuk olan Emrullah Erdinç, Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olan kaza ve sonrasındaki süreci değerlendirdi.
Emrullah Erdinç, yurt dışına kaçırlan T.C. ve annesi Eylem Tok'un açıklaması hakkında konuştu: 'O metnin tamamı yalan'
Gazeteci Emrullah Erdinç, yurt dışına çıkış nedenlerini de bir bir anlattı: Ne kadar ceza alacaktı?
Merak edenler için yazar Eylem Tok'un yurt dışına çıkışından sonra yapılan basın açıklaması.
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