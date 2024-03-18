Marjinalliğinden Bir An Bile Ödün Vermeyen Can Bonomo'nun Dantelli İncili Kombini "Bu Kadar da Değil" Dedirtti
Marjinalliğinden Bir An Bile Ödün Vermeyen Can Bonomo'nun Dantelli İncili Kombini "Bu Kadar da Değil" Dedirtti
İbrahim Selim le Bu Gece'ye konuk olan Can Bonomo'nun dantelli incili kombini dillere fena düştü!
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İnsanın içine işleyen ve hemen diline dolanan şarkılarıyla parlaması bir yana kendine has tarzı ve marjinalliğiyle tüm gözleri üzerine çeken Can Bonomo'yu tanımayanınız yoktur!
2018 yılında güzel oyuncu Öykü Karayel'le evlenen Can Bonomo eşine olan aşkı ve 2021 yılında kucaklarına aldıkları oğulları Roman'la bağıyla sık sık gündem oluyor.
En son Kara Konular isimli, içinde hepsi birbirinden bulaşıcı şarkılar barındıran albümünü çıkaran Can Bonomo, şimdilerde albümünü tanıyor ve yoğun bir konser programına sahip.
E yeni albüm bol tanıtım demek biliyorsunuz. Can Bonomo da son zamanlarda ünlülerin en popüler durağı olan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu.
Samimi ve doğal halleriyle öne çıkan Can Bonomo'nun sohbeti yine çok keyifliydi. Fakat dikkatleri çekip dillere düşen ayrıntı Bonomo'nun kombini oldu...
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Marjinal kombinlerine alışık olduğumuz Can Bonomo'nun bu seferki tercihi biraz fazla abartılı ve alakasız bulundu.🙈
Dantelli gömleği ve takıp takıştırdığı incileri dillere fena düştü! 😂
Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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