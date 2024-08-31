Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Brezilya Twitter’ı Komple Yasakladı: VPN Kullanana da Para Cezası

Brezilya Twitter’ı Komple Yasakladı: VPN Kullanana da Para Cezası

Twitter
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.08.2024 - 08:47

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Twitter’ın ülkede resmi temsilci bulundurmayı kabul etmemesi sonrasında siteye ülke genelinde erişim engeli getirdi. Mahkeme ayrıca, VPN ile siteye girenlere de ciddi miktarda para cezası kesilmesine karar verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, yanlış bilgi yaydığı iddia edilen bazı hesapların kaldırılmasına yönelik mahkeme kararlarını protesto etmek için Ağustos ayının başlarında X'in Brezilya'daki ofisini kapatmıştı.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, yanlış bilgi yaydığı iddia edilen bazı hesapların kaldırılmasına yönelik mahkeme kararlarını protesto etmek için Ağustos ayının başlarında X'in Brezilya'daki ofisini kapatmıştı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, şirketin ülkede resmi temsilci bulundurması zorunluluğu olduğunu belirterek Elon Musk’a kararından geri dönmesi çağrısında bulunmuştu.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, şirketin ülkede resmi temsilci bulundurması zorunluluğu olduğunu belirterek Elon Musk’a kararından geri dönmesi çağrısında bulunmuştu.

Mahkeme, verdiği süre sonrasında şirketin hala resmi temsilci atamaması sebebiyle Twitter’ı ülke genelinde kapattı.

Mahkeme, verdiği süre sonrasında şirketin hala resmi temsilci atamaması sebebiyle Twitter’ı ülke genelinde kapattı.

Kararda, Twitter’a erişmek için VPN kullanan herkese günlük 8.874 dolara kadar para cezası verileceği de yer aldı.

Kararda, Twitter’a erişmek için VPN kullanan herkese günlük 8.874 dolara kadar para cezası verileceği de yer aldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Tek Ton

helal olsun