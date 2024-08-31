Brezilya Twitter’ı Komple Yasakladı: VPN Kullanana da Para Cezası
Brezilya Twitter’ı Komple Yasakladı: VPN Kullanana da Para Cezası
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Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, yanlış bilgi yaydığı iddia edilen bazı hesapların kaldırılmasına yönelik mahkeme kararlarını protesto etmek için Ağustos ayının başlarında X'in Brezilya'daki ofisini kapatmıştı.
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Brezilya Yüksek Mahkemesi, şirketin ülkede resmi temsilci bulundurması zorunluluğu olduğunu belirterek Elon Musk’a kararından geri dönmesi çağrısında bulunmuştu.
Mahkeme, verdiği süre sonrasında şirketin hala resmi temsilci atamaması sebebiyle Twitter’ı ülke genelinde kapattı.
Kararda, Twitter’a erişmek için VPN kullanan herkese günlük 8.874 dolara kadar para cezası verileceği de yer aldı.
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helal olsun