Brezilya Twitter’ı Komple Yasakladı: VPN Kullanana da Para Cezası

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Twitter’ın ülkede resmi temsilci bulundurmayı kabul etmemesi sonrasında siteye ülke genelinde erişim engeli getirdi. Mahkeme ayrıca, VPN ile siteye girenlere de ciddi miktarda para cezası kesilmesine karar verdi.