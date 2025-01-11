iPhone'larda Neden Android Telefonlarda Olduğu Gibi Geri Tuşu Bulunmuyor?

Hepimiz iPhone kullanırken bazen bir geri tuşu aradığımız olmuştur. Ancak Apple, bu özelliği hiçbir zaman cihazlarına eklememeyi tercih etti. Bu durum, kullanıcı deneyimine farklı bir açıdan bakışla ilgili. Şirketin bu tasarım kararı oldukça bilinçli bir tercih. Peki, bu kararın ardında ne gibi nedenler var?