iPhone'larda Neden Android Telefonlarda Olduğu Gibi Geri Tuşu Bulunmuyor?
iPhone'larda Neden Android Telefonlarda Olduğu Gibi Geri Tuşu Bulunmuyor?
Hepimiz iPhone kullanırken bazen bir geri tuşu aradığımız olmuştur. Ancak Apple, bu özelliği hiçbir zaman cihazlarına eklememeyi tercih etti. Bu durum, kullanıcı deneyimine farklı bir açıdan bakışla ilgili. Şirketin bu tasarım kararı oldukça bilinçli bir tercih. Peki, bu kararın ardında ne gibi nedenler var?
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Apple’ın kurucusu Steve Jobs, ilk iPhone tasarımı sırasında cihazda bir geri tuşu olmasını önerdi. Ancak bu fikir, o dönem Apple’ın arayüz tasarımcısı Imran Chaudhri tarafından reddedildi.
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Chaudhri, geri tuşunun kullanıcıların cihaz kullanımında kendilerine olan güvenlerini azaltacağını düşünüyordu. Bu sebeple Apple, iPhone’larda fiziksel bir geri tuşu yerine farklı bir tasarım anlayışı geliştirdi
İlk iPhone modellerinde her şey tek bir ana tuş üzerinden yönetiliyordu. Bu minimalist tasarım, kullanıcının kafasını karıştırmadan cihazı rahatça kullanabilmesini sağlamak için özel olarak düşünülmüştü.
Android cihazlarda yıllardır kullanılan geri tuşu, kullanıcılar için oldukça pratik bir çözüm sunuyor. Ancak Apple, bu tasarımın iPhone’lara uyarlanmasının markanın sade ve güven veren tasarım anlayışına aykırı olacağına inanıyordu.
Android cihazların aksine, iPhone’lar yazılımsal bir geri dönüş çözümüne odaklandı. Günümüzde, Apple’ın cihazlarında geri dönmek için sol üst köşeye dokunmanız veya ekranı kenardan kaydırmanız yeterli.
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Apple’ın tasarım anlayışı, kullanıcıların alışkanlıklarını değiştiren bir felsefeye dayanıyor. Şirket, fiziksel geri tuşunun iPhone’da yer almamasının kullanım kolaylığı sağladığını savunuyor.
Her ne kadar Android kullanıcıları için geri tuşu vazgeçilmez bir özellik olsa da Apple’ın yazılımsal çözümü yıllardır iPhone kullanıcıları tarafından benimsendi. Jobs’ın vizyonu ve Chaudhri’nin arayüz tasarımı, iPhone’un günümüze kadar ikonikleşen kullanıcı deneyiminin temel taşlarını oluşturdu.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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