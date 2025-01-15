Çin'in Instagramı Xiaohongshu Nedir? Çin’in Video Platformu RedNote, Red Nasıl Kullanılır?
Çin'in Instagramı Xiaohongshu Nedir? Çin’in Video Platformu RedNote, Red Nasıl Kullanılır?
ABD'de TikTok yasağı gündemde. Önümüzdeki günlerde ünlü video platformunun ülkede yasaklanması bekleniyor. TikTok kullanıcıları 'Çin'in Instagram'ı' olarak adlandırılan Xiaohongshu uygulamasına akın etmeye başladı. Xiaohongshu, RedNote veya Red olarak da isimlendiriliyor. Aylık 300 milyon aktif kullanıcıya sahip olan ünlü Çin video platformu merak edilmeye başlandı.
Peki, Çin'in Instagramı Xiaohongshu Nedir? Çin’in Video Platformu RedNote, Red Nasıl Kullanılır?
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ABD'de ünlü video platformu TikTok'un yasaklanması gündemde. Geçen sene imzalanan yasanın 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. ABD'li TikTok kullanıcılarının şimdi ki adresi "Çin'in Instagram'ı" olarak adlandırılan Xiaohongshu oldu.
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Çin'in Instagramı Xiaohongshu Nedir?
Çin’in Video Platformu RedNote, Red Nasıl Kullanılır?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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