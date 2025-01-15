Çin'in Instagramı Xiaohongshu Nedir? Çin’in Video Platformu RedNote, Red Nasıl Kullanılır?

Küçük Kırmızı Kitap anlamına gelen Xiaohongshu, Çin’in Instagram’ı olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda bu uygulama RedNote, Red ismiyle de biliniyor.

Platformun kullanıcılarının yüzde 70’ini 1990 sonra doğanlar oluşturuyor. Platform kullanıcılarının yüzde 70’si ise kadın.

Xiaohongshu, 2013 yılında kullanıcıların ürün ve alışveriş deneyimlerini paylaşımları içinde kuruldu. Uygulamanın sahipleri tüketicileri küresel perakendicilerle buluşturmayı hedefledi.

Kısa sürede dünyanın en büyük topluluk e-ticaret platformundan biri olan uygulama App Store’da ‘Alışveriş’ kategorisinde birinci sıraya yükseldi.

Haziran 2018’de Alibaba Group ve Tencent, uygulamaya 300 milyon ABD doları yatırımı yaptı.