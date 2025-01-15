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Çin'in Instagramı Xiaohongshu Nedir? Çin’in Video Platformu RedNote, Red Nasıl Kullanılır?

Çin'in Instagramı Xiaohongshu Nedir? Çin’in Video Platformu RedNote, Red Nasıl Kullanılır?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.01.2025 - 17:38

ABD'de TikTok yasağı gündemde. Önümüzdeki günlerde ünlü video platformunun ülkede yasaklanması bekleniyor. TikTok kullanıcıları 'Çin'in Instagram'ı' olarak adlandırılan Xiaohongshu uygulamasına akın etmeye başladı. Xiaohongshu, RedNote veya Red olarak da isimlendiriliyor. Aylık 300 milyon aktif kullanıcıya sahip olan ünlü Çin video platformu merak edilmeye başlandı.

Peki, Çin'in Instagramı Xiaohongshu Nedir? Çin’in Video Platformu RedNote, Red Nasıl Kullanılır?

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ABD'de ünlü video platformu TikTok'un yasaklanması gündemde. Geçen sene imzalanan yasanın 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. ABD'li TikTok kullanıcılarının şimdi ki adresi "Çin'in Instagram'ı" olarak adlandırılan Xiaohongshu oldu.

ABD'de ünlü video platformu TikTok'un yasaklanması gündemde. Geçen sene imzalanan yasanın 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. ABD'li TikTok kullanıcılarının şimdi ki adresi "Çin'in Instagram'ı" olarak adlandırılan Xiaohongshu oldu.

Xiaohongshu uygulamasına RedNote veya Red ismi de veriliyor. Peki, Çin'in Instagramı Xiaohongshu Nedir? Çin’in Video Platformu RedNote, Red Nasıl Kullanılır?

Çin'in Instagramı Xiaohongshu Nedir?

Çin'in Instagramı Xiaohongshu Nedir?

Küçük Kırmızı Kitap anlamına gelen  Xiaohongshu, Çin’in Instagram’ı olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda bu uygulama RedNote, Red ismiyle de biliniyor. 

Platformun kullanıcılarının yüzde 70’ini 1990 sonra doğanlar oluşturuyor. Platform kullanıcılarının yüzde 70’si ise kadın. 

Xiaohongshu, 2013 yılında kullanıcıların ürün ve alışveriş deneyimlerini paylaşımları içinde kuruldu. Uygulamanın sahipleri tüketicileri küresel perakendicilerle buluşturmayı hedefledi. 

Kısa sürede dünyanın en büyük topluluk e-ticaret platformundan biri olan uygulama App Store’da ‘Alışveriş’ kategorisinde birinci sıraya yükseldi. 

Haziran 2018’de Alibaba Group ve Tencent, uygulamaya 300 milyon ABD doları yatırımı yaptı.

Çin’in Video Platformu RedNote, Red Nasıl Kullanılır?

Çin’in Video Platformu RedNote, Red Nasıl Kullanılır?

Xiaohongshu, RedNote veya Red’e telefonların uygulama mağazalarından ulaşılabiliyor. Uygulamanın ana sayfası Pinterest tarzında kullanıcıların karşısına çıkıyor. 

Kullanıcılar ürün incelemelerini, alışveriş denetimlerini, seyahat tanıtımlarını diğer kullanıcılarla paylaşabiliyor. Merak ettiklerini arıyorlar, yer imlerine eklebiliyorlar.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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