Son 1 Ay: TikTok ABD'nin Kararını Kabul Etmezse Yasaklanacak

Dünya genelinde TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformu tartışmaları sürüyor. Bugüne kadar birçok ülke TikTok'a erişimi engelledi. Çinli sosyal medya platformu en çok da ABD'nin gündemine geliyor. Yasaklanması düşünülen TikTok'la ilgili ABD'de yeni bir gelişme yaşandı.

Federal mahkemenin aldığı kararla, TikTok'un engellenmesinin önü açılmış oldu.