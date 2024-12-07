Son 1 Ay: TikTok ABD'nin Kararını Kabul Etmezse Yasaklanacak
Son 1 Ay: TikTok ABD'nin Kararını Kabul Etmezse Yasaklanacak
Dünya genelinde TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformu tartışmaları sürüyor. Bugüne kadar birçok ülke TikTok'a erişimi engelledi. Çinli sosyal medya platformu en çok da ABD'nin gündemine geliyor. Yasaklanması düşünülen TikTok'la ilgili ABD'de yeni bir gelişme yaşandı.
Federal mahkemenin aldığı kararla, TikTok'un engellenmesinin önü açılmış oldu.
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Çinli sosyal medya platformu TikTok'a yönelik tartışmalar sürüyor.
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Federal mahkemenin aldığı kararla TikTok'un yasaklanmasının önü açıldı.
Joe Biden 19 Ocak'a kadar süre tanımıştı.
Ancak yeni başkan seçilen Donald Trump'ın seçim döneminde TikTok'u kurtaracağını söylemiş olması, TikTok lehine alınan kararı değiştirebilir.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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