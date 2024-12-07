onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Son 1 Ay: TikTok ABD'nin Kararını Kabul Etmezse Yasaklanacak

Son 1 Ay: TikTok ABD'nin Kararını Kabul Etmezse Yasaklanacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.12.2024 - 09:43

Dünya genelinde TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformu tartışmaları sürüyor. Bugüne kadar birçok ülke TikTok'a erişimi engelledi. Çinli sosyal medya platformu en çok da ABD'nin gündemine geliyor. Yasaklanması düşünülen TikTok'la ilgili ABD'de yeni bir gelişme yaşandı.

Federal mahkemenin aldığı kararla, TikTok'un engellenmesinin önü açılmış oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Çinli sosyal medya platformu TikTok'a yönelik tartışmalar sürüyor.

Çinli sosyal medya platformu TikTok'a yönelik tartışmalar sürüyor.

Kullanıcıların verilerini topladığı gerekçesiyle ABD'de uzun bir süredir tartışma konusu olan TikTok, mart ayında bir dava ile karşı karşıya kalmıştı.

Federal mahkemenin aldığı kararla TikTok'un yasaklanmasının önü açıldı.

Federal mahkemenin aldığı kararla TikTok'un yasaklanmasının önü açıldı.

ABD yönetimi geçtiğimiz yıl, TikTok vatandaşlarının kullanıcı bilgilerini Çin yönetimine açık hale getirdiğini söyleyerek yeni bir yasa tasarısı çıkarmıştı. Kongre'den geçen yasa tasarısı, daha sonra Başkan Biden tarafından onaylanmıştı.

Bu karara göre TikTok ya ABD'li bir şirkete satılması ya da tamamen yasaklanması gerekiyor.

Joe Biden 19 Ocak'a kadar süre tanımıştı.

Joe Biden 19 Ocak'a kadar süre tanımıştı.

Biden, karara yönelik olarak 19 Ocak 2025'e kadar süre tanımış, TikTok'un Çin merkezli ByteDance ile olan ilişkisini sonlandırması gerektiğini belirtmişti.

Ancak TikTok, bu yasanın Amerikan Anayasası'nın 1. Maddesi'ndeki ifade özgürlüğüne ve ABD'nin 'açık internet' politikasına aykırı olduğunu belirterek yasanın iptali için temyiz mahkemesine başvurdu.

Ancak Temyiz Mahkemesi Heyeti, TikTok'un itirazını onaylamadı, kapatılmasını öneren yasadan yana oyunu kullandı.

Ancak yeni başkan seçilen Donald Trump'ın seçim döneminde TikTok'u kurtaracağını söylemiş olması, TikTok lehine alınan kararı değiştirebilir.

Ancak yeni başkan seçilen Donald Trump'ın seçim döneminde TikTok'u kurtaracağını söylemiş olması, TikTok lehine alınan kararı değiştirebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın