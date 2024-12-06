Uçakta İnternet Çekmiyor Peki O Zaman Kartla Nasıl Ödeme Yapabiliyoruz?
Uçakta İnternet Çekmiyor Peki O Zaman Kartla Nasıl Ödeme Yapabiliyoruz?
Uçakta bir şeyler alıp ödeme yapmak istediğinizde pos cihazı ile kredi kartınızı ya da bankamatik kartınızı okuturken hiç düşündünüz mü? 'İnternetsiz bir ortamda nasıl işlem yapılıyor?' diye. Çünkü uçaklar havada internet bağlantısına sahip değiller. Peki o zaman nasıl oluyor da kart ödemeleri yapılabiliyor?
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Uçağa bindiniz ve bir süre sonra acıkmaya başladığınızı hissettiniz. Bazı havayolu şirketleri POS cihazıyla ödeme alabiliyor. Peki ama internetesiz bir ortamda bu nasıl mümkün olabilir?
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Pos Cihazları Offline Çalışıyor: Uçaktaki pos cihazları yerden yola çıkmadan önce hazırlıklı bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmış. Yani bu cihazlar uçuş esnasında internete bağlanmadan işlem yapabiliyor.
Pos cihazları işlem anında bilgileri kendi belleğinde tutuyor ve internet bağlantısı yoksa işlemi hemen tamamlamıyor. Kartınızı pos cihazına uzattığınızda cihaz anında ödeme bilgisini almak için internete bağlanmaya çalışıyor ama bağlanamıyor. Bu durumda cihaz işlem bilgilerini geçici olarak kendi hafızasında saklıyor.
Yani kredi kartı bilgileriniz ya da harcama tutarınız kaybolmuyor sadece o anlık ödeme işlemi bir süreliğine "bekletiliyor". Uçak iniş yaptıktan sonra o cihaz tekrar aktif hale geliyor. Yani uçak yere inince cihaz internete bağlanabiliyor ve o ana kadar biriktirdiği işlemleri bankaya gönderiyor.
Banka da ödemeleri onaylıyor ve her şey tamamlanmış oluyor. Yani ödemeler aslında uçağın yere inmesinin ardından gerçek anlamda bankaya iletiliyor. Kısacası uçakta yapılan alışverişlerin büyük kısmı aslında yerle bağlantı kurulana kadar bekleyen işlemler.
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Pos cihazları internetin olmadığı bir ortamda bile o anlık işlemi kaydediyor ve uçağın indiği anda her şey netleşiyor. Bu sayede uçuş boyunca rahatça alışveriş yapabiliyor ve ödeme yapmak için internete gerek duymuyorsunuz.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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