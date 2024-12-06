Uçakta İnternet Çekmiyor Peki O Zaman Kartla Nasıl Ödeme Yapabiliyoruz?

Uçakta bir şeyler alıp ödeme yapmak istediğinizde pos cihazı ile kredi kartınızı ya da bankamatik kartınızı okuturken hiç düşündünüz mü? 'İnternetsiz bir ortamda nasıl işlem yapılıyor?' diye. Çünkü uçaklar havada internet bağlantısına sahip değiller. Peki o zaman nasıl oluyor da kart ödemeleri yapılabiliyor?