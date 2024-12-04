Hosteslerin Evlenmesi Yasak mı? Eski Havayolu Kuralları Oldukça İlginçmiş!
Hosteslerin Evlenmesi Yasak mı? Eski Havayolu Kuralları Oldukça İlginçmiş!
İnternet arama motorlarında hosteslerin evlenmesinin yasak olup olmadığı sıkça araştırılan bir konu. Günümüzde hostes olabilmek için birkaç temel şart yeterli. Yabancı dil bilgisi, belirli bir boy ve kiloya sahip olmak gibi kriterler aranırken medeni durum ise engel değil. Ancak 90’lı yılların başına kadar hosteslerin evlenmesi yasaktı. 1960’lı yıllarda başlayan bu uygulama yıllar içinde değişerek 1980’lerde sona erdi. Bugün uçuş görevlisi olabilmek için sadece fiziksel yeterlilik ve profesyonel beceriler yeterli. Gelin 1900'lü yıllara bir göz atalım. Bakalım hostes olabilmek için ne gibi zorluklar varmış.
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Günümüzde bir uçuş görevlisi olmak pek çok kişinin hayalini süsleyen bir meslek. Ancak 90’lı yıllardan önce hosteslik kadınlar için çok daha farklı bir dünyayı ifade ediyordu. O dönemde yalnızca fiziksel nitelikler değil aynı zamanda kişisel hayat da sıkı bir şekilde denetleniyordu.
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1960’lı yıllarda hostesler için getirilen kurallar bugünden bakıldığında oldukça katı ve sınırlayıcıydı. Boy 1,57 metreden kısa olamaz, kilolar ise 60 kilogramı geçmemeliydi. Üstelik hosteslerin en geç 32 yaşında emekli olmaları gerekiyordu.
Bu kurallar profesyonel yaşamda olduğu kadar kişisel hayatta da büyük baskılar oluşturuyordu. Çünkü o dönemde bir hostesin evlenmesi ya da çocuk sahibi olması yasaktı.
Bu sert kurallar kadınların mesleklerini icra etmeleri konusunda büyük engeller oluşturuyordu. Ancak 1970'lerin ortalarından itibaren yavaş yavaş değişim rüzgarları esmeye başladı.
İlk olarak 1970'li yıllarda hosteslerin emeklilik yaşı kaldırıldı. 1980'lerde ise evlenme yasağı sona erdi. 1990’larda ise kilo sınırı konusunda daha esnek bir yaklaşım benimsenmeye başlandı.
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Günümüzde ise hostes olmak için belirli fiziksel şartlar aranıyor olsa da kişisel yaşamın meslekle ilgisi bulunmuyor. Bir kabin memuru uçuş güvenliği için gerekli kriterleri yerine getirdiği sürece görevine devam edebiliyor.
Boy sınırları genellikle 1,60 ile 1,85 metre arasında değişse de bu durum günümüz koşullarında yalnızca uçuş güvenliği için belirlenmiş bir kılavuzdan ibaret.
Eski dönemlerde bekar kadınların tercih edilmesinin birkaç mantıklı açıklaması vardı. Seyahat gereksinimleri, düzensiz çalışma saatleri ve ailevi sorumluluklar evli bir kişinin bu mesleği sürdürmesini zorlaştırıyordu.
Ancak daha sonra havayolu şirketleri bu katı kuralı da ortadan kaldırdı ve artık hostesler evli ya da bekar, çocuklu ya da çocuksuz fark etmeden işe alınabiliyor.
Bugün havayolu endüstrisi yalnızca profesyonel becerilere, müşteri hizmetlerine ve uçuş güvenliği eğitimlerine odaklanıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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