Hosteslerin Evlenmesi Yasak mı? Eski Havayolu Kuralları Oldukça İlginçmiş!

İnternet arama motorlarında hosteslerin evlenmesinin yasak olup olmadığı sıkça araştırılan bir konu. Günümüzde hostes olabilmek için birkaç temel şart yeterli. Yabancı dil bilgisi, belirli bir boy ve kiloya sahip olmak gibi kriterler aranırken medeni durum ise engel değil. Ancak 90’lı yılların başına kadar hosteslerin evlenmesi yasaktı. 1960’lı yıllarda başlayan bu uygulama yıllar içinde değişerek 1980’lerde sona erdi. Bugün uçuş görevlisi olabilmek için sadece fiziksel yeterlilik ve profesyonel beceriler yeterli. Gelin 1900'lü yıllara bir göz atalım. Bakalım hostes olabilmek için ne gibi zorluklar varmış.

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