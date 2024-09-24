Hostesler Neden Her Zaman Saçlarını Topuz Yapıyor?

Uçağa her bindiğimizde bizi giyimlerinden saçlarına kadar profesyonel gözüken hostesler karşılar. Hostesler bizi karşılamadan önce birçok detaya dikkat eder. Bunlardan biri de saçlarıdır. Peki hostesler saçlarını neden hep topuz yapar? Gelin kısaca anlatalım.

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