Uçak İniş ve Kalkışında Güneşlikleri Açmanın Hayat Kurtarıcı Sebepleri
Uçak İniş ve Kalkışında Güneşlikleri Açmanın Hayat Kurtarıcı Sebepleri
Uçağa bindiniz, koltuğunuza oturdunuz ve hostes uçuş güvenliğiyle ilgili gerekli tüm talimatları sırasıyla anlattı. Kemerinizi bağladınız, oksijen maskesinin nasıl açılacağını öğrendiniz, acil çıkışları kafanıza kazandırdınız. Sonra hostes cam kenarında oturan yolculardan 'Lütfen güneşliklerinizi açın!' diye bir uyarı yaptı. Kalkışta da, inişe yakın da aynı şey oluyor: Hostes geliyor ve pencerelerin açık olup olmadığını kontrol ediyor. Peki ama neden? Bu basit prosedürün düşündüğünüzden çok daha önemli bir amacı var. Hadi gelin bu soruyu birlikte yanıtlayalım.
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Öncelikle kalkış ve inişin uçuşun en kritik anları olduğunu bilmekte fayda var. İstatistikler uçak kazalarının büyük bir kısmının bu aşamalarda gerçekleştiğini gösteriyor. Yani uçuşun başı ve sonu her zaman için en riskli zaman dilimleri.
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Güneşliklerin açık olması da işte bu kritik zaman diliminde alınan önemli bir güvenlik önlemidir. Uçakta güneşliklerin açılması, aslında uçuşun ilk ve son aşamalarındaki güvenliği artırmaya yönelik bir uygulamadır.
Çünkü bu süreçlerde her şey hızla gelişebilir. Bir acil durumda uçak içindeki yolcuların ve kabin ekibinin dışarıdaki durumu hızlıca fark edebilmesi gerekir. Eğer güneşlikler kapalıysa, dışarıdaki tehlikeler örneğin pistteki yangın, duman, başka bir uçakla çarpışma tehlikesi veya hava koşullarındaki ani değişiklikler hemen fark edilemeyebilir.
Ancak güneşlikler açıldığında kabin ekibi dışarıdaki durumu net bir şekilde görebilir ve hangi çıkışın güvenli olduğu konusunda hızlı bir karar verebilir. Bir diğer önemli neden ise acil durum tahliyesinde ışığa hızla alışabilmektir.
Eğer pencere gölgelikleri kapalıysa ve uçak bir şekilde acil olarak tahliye edilmesi gereken bir duruma düşerse dışarıdaki ışık koşullarına geçiş zaman alabilir. Örneğin gece uçuşlarında pencere gölgelikleri kapalıysa uçağın kapıları açıldığında yolcular birden ışığa ya da karanlığa alışmaya çalışacaktır.
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Bu da, yolcuların tahliye sırasında dikkatlerinin dağılmasına ve tahliye sürecinin yavaşlamasına sebep olabilir. Oysa güneşliklerin açık olması hem yolcuların hem de kabin ekibinin dışarıdaki ışık koşullarına hemen adapte olmasını sağlar.
Gözlerin ışığa ya da karanlığa alışması daha hızlı olur ve bu da tahliyenin daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleşmesine olanak tanır.
Yani bir sonraki uçuşunuzda o güneşliği açarken sadece dışarıyı izlemekle kalmayın aynı zamanda kendi güvenliğiniz için önemli bir adım attığınızı unutmayın.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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