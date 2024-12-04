Uçak İniş ve Kalkışında Güneşlikleri Açmanın Hayat Kurtarıcı Sebepleri

Uçağa bindiniz, koltuğunuza oturdunuz ve hostes uçuş güvenliğiyle ilgili gerekli tüm talimatları sırasıyla anlattı. Kemerinizi bağladınız, oksijen maskesinin nasıl açılacağını öğrendiniz, acil çıkışları kafanıza kazandırdınız. Sonra hostes cam kenarında oturan yolculardan 'Lütfen güneşliklerinizi açın!' diye bir uyarı yaptı. Kalkışta da, inişe yakın da aynı şey oluyor: Hostes geliyor ve pencerelerin açık olup olmadığını kontrol ediyor. Peki ama neden? Bu basit prosedürün düşündüğünüzden çok daha önemli bir amacı var. Hadi gelin bu soruyu birlikte yanıtlayalım.

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