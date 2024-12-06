Eskiden Televizyonları Açarken Neden "Çat, Pat" Diye Patlama Sesi Gelirdi?

Teknolojinin gelişmesiyle modern LED ve OLED televizyonlar hayatımıza girse de bir zamanlar katot ışın tüplü (CRT) televizyonlar günlük hayatımızın vazgeçilmezleriydi. Ancak eski televizyonlar, özellikle açıldığında çıkan 'patlama' sesiyle dikkat çekerdi. Peki bu sesin nedenini hiç merak ettiniz mi? Aslında oldukça ilginç bir bilimsel sebebi var. Gelin beraber bakalım. 👇🏻

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