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Eskiden Televizyonları Açarken Neden "Çat, Pat" Diye Patlama Sesi Gelirdi?

Eskiden Televizyonları Açarken Neden "Çat, Pat" Diye Patlama Sesi Gelirdi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.12.2024 - 14:19

Teknolojinin gelişmesiyle modern LED ve OLED televizyonlar hayatımıza girse de bir zamanlar katot ışın tüplü (CRT) televizyonlar günlük hayatımızın vazgeçilmezleriydi. Ancak eski televizyonlar, özellikle açıldığında çıkan 'patlama' sesiyle dikkat çekerdi. Peki bu sesin nedenini hiç merak ettiniz mi? Aslında oldukça ilginç bir bilimsel sebebi var. Gelin beraber bakalım. 👇🏻

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Bu patlama sesinin ana nedeni, eski televizyonlarda kullanılan katot ışın tüpü (CRT) teknolojisidir. CRT televizyonlar, görüntü oluşturmak için yüksek voltajlı bir sistemle çalışırdı. Elektron demetleri, tüpün içindeki fosfor kaplı yüzeye çarparak görüntüyü ekrana yansıtırdı.

Bu patlama sesinin ana nedeni, eski televizyonlarda kullanılan katot ışın tüpü (CRT) teknolojisidir. CRT televizyonlar, görüntü oluşturmak için yüksek voltajlı bir sistemle çalışırdı. Elektron demetleri, tüpün içindeki fosfor kaplı yüzeye çarparak görüntüyü ekrana yansıtırdı.

Televizyon açıldığında, bu elektron demetleri hızla harekete geçer ve tüpün içinde yüksek voltajlı bir enerji akışı başlardı.

Televizyon açıldığında, bu elektron demetleri hızla harekete geçer ve tüpün içinde yüksek voltajlı bir enerji akışı başlardı.

Bu süreç, aniden devreye giren elektrik akımı nedeniyle güçlü bir titreşim oluşturur ve duyduğumuz "patlama" ya da "çıtırtı" sesiyle sonuçlanır.

Ayrıca CRT tüpünün içindeki vakum ortamı ve cam yüzeyde oluşan hızlı sıcaklık değişiklikleri de bu sese katkıda bulunurdu.

Ayrıca CRT tüpünün içindeki vakum ortamı ve cam yüzeyde oluşan hızlı sıcaklık değişiklikleri de bu sese katkıda bulunurdu.

Peki günümüz televizyonlarında neden bu ses yok? Modern televizyonlarda kullanılan LED ve OLED teknolojileri, CRT teknolojisinin aksine yüksek voltajlı tüpler yerine daha az enerji harcayan ve sessiz çalışan ışık kaynakları kullanır.

Peki günümüz televizyonlarında neden bu ses yok? Modern televizyonlarda kullanılan LED ve OLED teknolojileri, CRT teknolojisinin aksine yüksek voltajlı tüpler yerine daha az enerji harcayan ve sessiz çalışan ışık kaynakları kullanır.
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Bu yüzden günümüz televizyonlarında, o eski ve nostaljik "patlama" sesini duymuyoruz.

Bu yüzden günümüz televizyonlarında, o eski ve nostaljik "patlama" sesini duymuyoruz.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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