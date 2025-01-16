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16 Ocak Dünya Hiçbir Şey Günü Nedir? Dünya Hiçbir Şey Günü Hikayesi

16 Ocak Dünya Hiçbir Şey Günü Nedir? Dünya Hiçbir Şey Günü Hikayesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.01.2025 - 13:48

16 Ocak'ta tarihte yaşanmış önemli olaylar ve bugünün 'ne günü' olduğu merak ediliyor. 16 Ocak Dünya Hijyen Günü olarak kutlanıyor. Türkiye’de ise 16 Ocak, Basın Onur Günü olarak geçiyor. Bu iki önemli olay haricinde bir de bugün Dünya Hiçbir Şey Günü (International Nothing Day)

Sosyal medyada “Dünya Hiçbir Şey Günü” paylaşımlarının ardından pek çok kişi bu günü araştırmaya başladı. Peki Dünya Hiçbir Şey Günü nedir? Dünya Hiçbir Şey Günü neden gündem oldu? Sosyal medyada Dünya Hiçbir Şey Günü kutlanıyor. 16 Ocak’ta kutlanan bu gün kullanıcılar tarafından merak edildi. Peki, Dünya Hiçbir Şey Günü Nedir? Dünya Hiçbir Şey Günü Neden Kutlanır?

İşte “Dünya Hiçbir Şey Günü”nün hikayesi

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Bugün Dünya Hiçbir Şey Günü. 16 Ocak'ta kutlanan bu güne dair sosyal medyada pek çok paylaşım gerçekleşti. Paylaşımların ardından Dünya Hiçbir Şey Günü araştırılmaya başlandı.

Bugün Dünya Hiçbir Şey Günü. 16 Ocak'ta kutlanan bu güne dair sosyal medyada pek çok paylaşım gerçekleşti. Paylaşımların ardından Dünya Hiçbir Şey Günü araştırılmaya başlandı.

Peki, Dünya Hiçbir Şey Günü Nedir? Dünya Hiçbir Şey Günü Neden Kutlanır?

Dünya Hiçbir Şey Günü Nedir?

Dünya Hiçbir Şey Günü Nedir?

Dünya Hiçbir Şey Günü, 1973 yılında Amerikalı gazeteci Harold Pullman Coffin önerildi. Bu günün amacı hiçbir özel etkinlik, kutlamama yapılmamasına yönelik oldu. 

16 Ocak’ın Dünya Hiçbir Şey Günü  insanlara yoğun tempolarına ara verme hatırlatmayı amaçlıyor.

Dünya Hiçbir Şey Günü Neden Kutlanır?

Dünya Hiçbir Şey Günü Neden Kutlanır?

Aslında isminin aksine bugün de kutlama yapmak önerilmiyor. Dünya Hiçbir Şey Günü, tüketim kültürüne ve yoğun tempolu yaşam tarzlarına bir ara verme çağrısı yapan ironik bir gün olarak biliniyor. 

Bu gün insanlara bir şey yapmamın da değerli olabileceğini hatırlatıyor. 

Dünya Hiçbir Şey Günü insanlara yoğunluğun arasında durup dinlenmeyi ve sadeleşmeyi hatırlatmayı amaçlıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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