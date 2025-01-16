16 Ocak Dünya Hiçbir Şey Günü Nedir? Dünya Hiçbir Şey Günü Hikayesi

16 Ocak'ta tarihte yaşanmış önemli olaylar ve bugünün 'ne günü' olduğu merak ediliyor. 16 Ocak Dünya Hijyen Günü olarak kutlanıyor. Türkiye’de ise 16 Ocak, Basın Onur Günü olarak geçiyor. Bu iki önemli olay haricinde bir de bugün Dünya Hiçbir Şey Günü (International Nothing Day)

Sosyal medyada “Dünya Hiçbir Şey Günü” paylaşımlarının ardından pek çok kişi bu günü araştırmaya başladı. Peki Dünya Hiçbir Şey Günü nedir? Dünya Hiçbir Şey Günü neden gündem oldu? Sosyal medyada Dünya Hiçbir Şey Günü kutlanıyor. 16 Ocak’ta kutlanan bu gün kullanıcılar tarafından merak edildi. Peki, Dünya Hiçbir Şey Günü Nedir? Dünya Hiçbir Şey Günü Neden Kutlanır?

İşte “Dünya Hiçbir Şey Günü”nün hikayesi