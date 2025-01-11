Pakistan Havayolları’ndan “Tasarımı Bin Ladin mi Yaptı?” Diye Sordurtan Paris Afişi
Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) Fransa’nın başkenti Paris’e uçuşlarını başlattı. Başkent İslamabad’dan Paris’e haftada iki kez uçuş gerçekleştirilecek.
Ancak PIA, uçuşlarını herkesi şoke eden bir paylaşımla duyurdu. Bir uçağın Paris’in simgesi Eyfel Kulesi’ne doğru uçtuğu resmedildiği görsele “Paris, bugün geliyoruz” notu düşüldü. Ancak görsel 11 Eylül ABD’de ‘İkiz Kuleler’e yapılan terör saldırısını hatırlattı.
Saldırıyı o dönem Pakistan’da faaliyet gösteren ve Pakistan’da ölen Usame Bin Ladin’in liderliğini yaptığı El-Kaide üstlenmişti. Pakistan Havayolları’nın afişine sosyal medyada tepki yağdı. Kara mizah devreye girdi, kullanıcılar “Tasarımı Bin Ladin mi yaptı?” diye sordu.
Pakistan’dan Paris’e uçuşlar başlatıldı. Pakistan Uluslararası Havayolları, bu haberi “Korkunç” olarak nitelendirilen ve iki ülke arasında krize neden olabilecek bir görselle duyurdu.
Pakistan Havayolları sosyal medya hesabından bu görseli paylaştı. Görselde Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'ne doğru yaklaşan bir uçak yer alırken "Paris, bugün geliyoruz" notu düşüldü.
Pakistan Havayolları, 1979 yılında New York’a başlattığı uçuşlarını İkiz Kuleler’e yaklaşan bir uçak görseliyle duyurmuştu.
Sosyal medyada afişe dünyadan tepki yağdı. Türkiye'den ise tepkiler kara mizahla birleşti.👇
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Yabancı pek çok kullanıcının ie tepkisi şöyle oldu 👇
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