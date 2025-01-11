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Pakistan Havayolları’ndan “Tasarımı Bin Ladin mi Yaptı?” Diye Sordurtan Paris Afişi

Pakistan Havayolları’ndan “Tasarımı Bin Ladin mi Yaptı?” Diye Sordurtan Paris Afişi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.01.2025 - 15:00

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) Fransa’nın başkenti Paris’e uçuşlarını başlattı. Başkent İslamabad’dan Paris’e haftada iki kez uçuş gerçekleştirilecek. 

Ancak PIA, uçuşlarını herkesi şoke eden bir paylaşımla duyurdu. Bir uçağın Paris’in simgesi Eyfel Kulesi’ne doğru uçtuğu resmedildiği görsele “Paris, bugün geliyoruz” notu düşüldü. Ancak görsel 11 Eylül ABD’de ‘İkiz Kuleler’e yapılan terör saldırısını hatırlattı. 

Saldırıyı o dönem Pakistan’da faaliyet gösteren ve Pakistan’da ölen Usame Bin Ladin’in liderliğini yaptığı El-Kaide üstlenmişti. Pakistan Havayolları’nın afişine sosyal medyada tepki yağdı. Kara mizah devreye girdi, kullanıcılar “Tasarımı Bin Ladin mi yaptı?” diye sordu.

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Pakistan’dan Paris’e uçuşlar başlatıldı. Pakistan Uluslararası Havayolları, bu haberi “Korkunç” olarak nitelendirilen ve iki ülke arasında krize neden olabilecek bir görselle duyurdu.

Pakistan’dan Paris’e uçuşlar başlatıldı. Pakistan Uluslararası Havayolları, bu haberi “Korkunç” olarak nitelendirilen ve iki ülke arasında krize neden olabilecek bir görselle duyurdu.

Pakistan Havayolları sosyal medya hesabından bu görseli paylaştı. Görselde Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'ne doğru yaklaşan bir uçak yer alırken "Paris, bugün geliyoruz" notu düşüldü.

Pakistan Havayolları sosyal medya hesabından bu görseli paylaştı. Görselde Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'ne doğru yaklaşan bir uçak yer alırken "Paris, bugün geliyoruz" notu düşüldü.

Görsel, tartışmaları doğurdu, tepkiler çekti. Nedeni ise 11 Eylül saldırılarını hatırlatmasaydı.

11 Eylül 2001 Salı günü El-Kaide Dünya Ticaret Merkezi’nin ‘İkiz Kuleler’ olarak adlandırılan binalarına saldırı düzenlemiş ve terör saldırısında yaklaşık 3 bin kişi yaşamını yitirmişti. O dönem El-Kaide'nin lideri Pakistan'da yaşamını sürdüren ve Pakistan'da öldürülen Usame Bin Ladin'di.

Pakistan Havayolları, 1979 yılında New York’a başlattığı uçuşlarını İkiz Kuleler’e yaklaşan bir uçak görseliyle duyurmuştu.

Pakistan Havayolları, 1979 yılında New York’a başlattığı uçuşlarını İkiz Kuleler’e yaklaşan bir uçak görseliyle duyurmuştu.

1979 yılında yayımlanan bu görsel ile Paris uçuşlarının başlatıldığını duyuran görsel birbirine benzetildi.

Sosyal medyada afişe dünyadan tepki yağdı. Türkiye'den ise tepkiler kara mizahla birleşti.👇

Sosyal medyada afişe dünyadan tepki yağdı. Türkiye'den ise tepkiler kara mizahla birleşti.👇
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Yabancı pek çok kullanıcının ie tepkisi şöyle oldu 👇

Yabancı pek çok kullanıcının ie tepkisi şöyle oldu 👇
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'1979'dan beri aynı tasarımcıyla çalıştığınızı görmek harika'

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'Görseli tasarlayan grafik tasarımcı'

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'Pakistan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmemesine çok üzüldüm!'

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'Böyle bir görseli paylaşmadan önce olası anlamı hakkında biraz düşünmelisiniz'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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