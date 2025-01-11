Sosyal Medyada Tehlikeli Trend: Carnivore (Karnivor) Diyeti! Sabah Akşam Etle Besleniyorlar

Son günlerde sosyal medyada yeni bir akım başladı: Carnivore (Karnivor) Diyeti. “Et yiyenlerin diyeti” olarak bilinen bu diyette sadece et var! Tüm enerjinin protein ve yağdan alındığının hedeflendiği bu diyeti uygulayan pek çok kullanıcı tecrübelerini sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı. Ancak sadece doktor kontrolünde yapılması tavsiye edilen bu et diyetine uzmanlar tarafından tepkiler de geldi. Hadi gelin hep birlikte Karnivor diyeti sürecini anlatan kullanıcıları izleyelim, gelen tepkiler neymiş bakalım.