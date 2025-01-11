Sosyal Medyada Tehlikeli Trend: Carnivore (Karnivor) Diyeti! Sabah Akşam Etle Besleniyorlar
Sosyal Medyada Tehlikeli Trend: Carnivore (Karnivor) Diyeti! Sabah Akşam Etle Besleniyorlar
Son günlerde sosyal medyada yeni bir akım başladı: Carnivore (Karnivor) Diyeti. “Et yiyenlerin diyeti” olarak bilinen bu diyette sadece et var! Tüm enerjinin protein ve yağdan alındığının hedeflendiği bu diyeti uygulayan pek çok kullanıcı tecrübelerini sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı. Ancak sadece doktor kontrolünde yapılması tavsiye edilen bu et diyetine uzmanlar tarafından tepkiler de geldi. Hadi gelin hep birlikte Karnivor diyeti sürecini anlatan kullanıcıları izleyelim, gelen tepkiler neymiş bakalım.
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Son günlerde sosyal medyada sık sık karşımıza Carnivore (Karnivor) diyeti uygulayan kullanıcıların videosu çıkmaya başladı. Hayvansal ürünlere dayanan bu diyette sadece et var. Karnivor diyeti uygulayanlar kahvaltısında etle başlıyor son öğününü etle sonlandırıyor.
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Sosyal medyada gündem olan Carnivore (Karnivor) diyetine gelen yorumlar ise şöyle oldu 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Her öğün et alsam para kalmaz sıkıntıdan stresden kilo veririm.
Cidden tarihin en gerzek dönemine denk geldik
Bazıları damarların tıkanır falan demiş. Damarların tıkanana kadar 40 kere iskorbütten ölürsün.