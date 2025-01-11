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Sosyal Medyada Tehlikeli Trend: Carnivore (Karnivor) Diyeti! Sabah Akşam Etle Besleniyorlar

Sosyal Medyada Tehlikeli Trend: Carnivore (Karnivor) Diyeti! Sabah Akşam Etle Besleniyorlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.01.2025 - 12:15

Son günlerde sosyal medyada yeni bir akım başladı: Carnivore (Karnivor) Diyeti. “Et yiyenlerin diyeti” olarak bilinen bu diyette sadece et var! Tüm enerjinin protein ve yağdan alındığının hedeflendiği bu diyeti uygulayan pek çok kullanıcı tecrübelerini sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı. Ancak sadece doktor kontrolünde yapılması tavsiye edilen bu et diyetine uzmanlar tarafından tepkiler de geldi. Hadi gelin hep birlikte Karnivor diyeti sürecini anlatan kullanıcıları izleyelim, gelen tepkiler neymiş bakalım.

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Son günlerde sosyal medyada sık sık karşımıza Carnivore (Karnivor) diyeti uygulayan kullanıcıların videosu çıkmaya başladı. Hayvansal ürünlere dayanan bu diyette sadece et var. Karnivor diyeti uygulayanlar kahvaltısında etle başlıyor son öğününü etle sonlandırıyor.

Son günlerde sosyal medyada sık sık karşımıza Carnivore (Karnivor) diyeti uygulayan kullanıcıların videosu çıkmaya başladı. Hayvansal ürünlere dayanan bu diyette sadece et var. Karnivor diyeti uygulayanlar kahvaltısında etle başlıyor son öğününü etle sonlandırıyor.

Karbonhidratı reddeden Carnivore diyette tüm enerji protein ve yağdan sağlanıyor. “Et yiyenlerin diyeti” olarak bilinen Carnivore diyeti uzman tarafından takiple yapılması gerekiyor.

Karnivor diyet yalnızca Türkiye'de değil dünyada da trend haline gelmiş durumda. TikTok'ta pek çok yabancı kullanıcı diyetinde bir günde neler yediklerini ve vücutlarında oluşan değişimi paylaşıyor.

Türk kullanıcılar da bu trende ayakta uydurdu 👇

'@caglafaki' isimli kullanıcı da diyete dair tecrübelerini paylaştı. Kullanıcı videosuna "Beslenme tavsiyesi kesinlikle değil kızlar sadece kendi bedenim üzerinde yaptığım minik bir deney diyebiliriz" notunu düştü.

X'te '@caostik' isimli kullanıcı Carnivore diyetini sırf trend haline geldiği için yapanlara tepki gösterdi.

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Sosyal medyada gündem olan Carnivore (Karnivor) diyetine gelen yorumlar ise şöyle oldu 👇

Sosyal medyada gündem olan Carnivore (Karnivor) diyetine gelen yorumlar ise şöyle oldu 👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Ngin

Her öğün et alsam para kalmaz sıkıntıdan stresden kilo veririm.

sagesen

Cidden tarihin en gerzek dönemine denk geldik

Ay ça

Bazıları damarların tıkanır falan demiş. Damarların tıkanana kadar 40 kere iskorbütten ölürsün.