Dördüncü Evre Kanser Olan Kadın Doktorların Gözden Kaçırdığı 4 Semptomu Paylaştı
Dördüncü Evre Kanser Olan Kadın Doktorların Gözden Kaçırdığı 4 Semptomu Paylaştı
Basit bir sırt ağrısı, altındaki ciddi bir hastalığın sinyalini veriyor olabilir mi? Zoe Gardner-Lawson’ın yaşadığı süreç, bu soruya dikkat çekiyor. Doktorların göz ardı ettiği belirtilerle iki ay boyunca mücadele eden Zoe, sonunda bağırsak kanseri teşhisi aldı. Hikayesi, her semptomun dikkate alınması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Gelin o 4 semptom neymiş beraber bakalım.
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2024 yılının Ağustos ayında, 36 yaşındaki Zoe Gardner-Lawson, aniden başlayan sürekli bir sırt ağrısı nedeniyle doktora başvurdu. Doktoru, bu ağrıyı bir idrar enfeksiyonu belirtisi olarak değerlendirdi ve kendisine beş günlük antibiyotik tedavisi verdi.
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Eylül ayında tekrar doktora başvurduğunda, Zoe’ye acilen hastaneye gitmesi tavsiye edildi. İlk muayenelerde belirtiler böbrek taşıyla ilişkilendirildi ancak CT taraması bu ihtimali ortadan kaldırdı.
Zoe, doktorlarına daha kapsamlı bir tetkik yapılması gerektiğini vurguladı ve nihayet tam vücut taraması talep etti. Taramada, bağırsaklarında misket limonu büyüklüğünde bir tümör tespit edildi. Tümör, karaciğerine, peritonuna ve mide lenf düğümlerine yayılmıştı.
Zoe’ye, tümörün dört yıl boyunca vücudunda gelişmiş olabileceği söylendi. Tümör, acil bir ameliyatla alındı, ancak bu sadece bir başlangıçtı. Kendisine bağırsak kanserinin en agresif türlerinden biri olan "blastoma" teşhisi kondu.
Zoe’nin hikayesi, hangi semptomların ciddiye alınması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. İşte göz ardı edilen belirtileri:
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Ulusal Sağlık Hizmetleri’ne (NHS) göre bağırsak kanserinin başlıca belirtileri şunlardır:
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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