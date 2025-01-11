Dördüncü Evre Kanser Olan Kadın Doktorların Gözden Kaçırdığı 4 Semptomu Paylaştı

Basit bir sırt ağrısı, altındaki ciddi bir hastalığın sinyalini veriyor olabilir mi? Zoe Gardner-Lawson’ın yaşadığı süreç, bu soruya dikkat çekiyor. Doktorların göz ardı ettiği belirtilerle iki ay boyunca mücadele eden Zoe, sonunda bağırsak kanseri teşhisi aldı. Hikayesi, her semptomun dikkate alınması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Gelin o 4 semptom neymiş beraber bakalım.