onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dördüncü Evre Kanser Olan Kadın Doktorların Gözden Kaçırdığı 4 Semptomu Paylaştı

Dördüncü Evre Kanser Olan Kadın Doktorların Gözden Kaçırdığı 4 Semptomu Paylaştı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.01.2025 - 10:46

Basit bir sırt ağrısı, altındaki ciddi bir hastalığın sinyalini veriyor olabilir mi? Zoe Gardner-Lawson’ın yaşadığı süreç, bu soruya dikkat çekiyor. Doktorların göz ardı ettiği belirtilerle iki ay boyunca mücadele eden Zoe, sonunda bağırsak kanseri teşhisi aldı. Hikayesi, her semptomun dikkate alınması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Gelin o 4 semptom neymiş beraber bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2024 yılının Ağustos ayında, 36 yaşındaki Zoe Gardner-Lawson, aniden başlayan sürekli bir sırt ağrısı nedeniyle doktora başvurdu. Doktoru, bu ağrıyı bir idrar enfeksiyonu belirtisi olarak değerlendirdi ve kendisine beş günlük antibiyotik tedavisi verdi.

2024 yılının Ağustos ayında, 36 yaşındaki Zoe Gardner-Lawson, aniden başlayan sürekli bir sırt ağrısı nedeniyle doktora başvurdu. Doktoru, bu ağrıyı bir idrar enfeksiyonu belirtisi olarak değerlendirdi ve kendisine beş günlük antibiyotik tedavisi verdi.

Eylül ayında tekrar doktora başvurduğunda, Zoe’ye acilen hastaneye gitmesi tavsiye edildi. İlk muayenelerde belirtiler böbrek taşıyla ilişkilendirildi ancak CT taraması bu ihtimali ortadan kaldırdı.

Eylül ayında tekrar doktora başvurduğunda, Zoe’ye acilen hastaneye gitmesi tavsiye edildi. İlk muayenelerde belirtiler böbrek taşıyla ilişkilendirildi ancak CT taraması bu ihtimali ortadan kaldırdı.

Yapılan kan testlerinde ise iltihap seviyeleri (CRP) normalin çok üzerindeydi. Zoe’nin CRP seviyesi 364n/mol olarak ölçüldü; oysa sağlıklı bir kadında bu değer 52.9-91.9n/mol arasında olmalıydı.

Zoe, doktorlarına daha kapsamlı bir tetkik yapılması gerektiğini vurguladı ve nihayet tam vücut taraması talep etti. Taramada, bağırsaklarında misket limonu büyüklüğünde bir tümör tespit edildi. Tümör, karaciğerine, peritonuna ve mide lenf düğümlerine yayılmıştı.

Zoe, doktorlarına daha kapsamlı bir tetkik yapılması gerektiğini vurguladı ve nihayet tam vücut taraması talep etti. Taramada, bağırsaklarında misket limonu büyüklüğünde bir tümör tespit edildi. Tümör, karaciğerine, peritonuna ve mide lenf düğümlerine yayılmıştı.

Zoe’ye, tümörün dört yıl boyunca vücudunda gelişmiş olabileceği söylendi. Tümör, acil bir ameliyatla alındı, ancak bu sadece bir başlangıçtı. Kendisine bağırsak kanserinin en agresif türlerinden biri olan "blastoma" teşhisi kondu.

Zoe’ye, tümörün dört yıl boyunca vücudunda gelişmiş olabileceği söylendi. Tümör, acil bir ameliyatla alındı, ancak bu sadece bir başlangıçtı. Kendisine bağırsak kanserinin en agresif türlerinden biri olan "blastoma" teşhisi kondu.

Zoe’nin hikayesi, hangi semptomların ciddiye alınması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. İşte göz ardı edilen belirtileri:

Zoe’nin hikayesi, hangi semptomların ciddiye alınması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. İşte göz ardı edilen belirtileri:

  • Sürekli ve donuk sırt ağrısı: İdrar enfeksiyonu olarak değerlendirildi.

  • Ağrının karnına yayılması: Ciddi bir tetkik yapılmadı.

  • Genel sağlık durumunun kötüleşmesi: Halsizlik ve yatağa bağımlı hale gelmesi gözden kaçtı.

  • İltihap seviyelerinin yükselmesi: Kan testlerinde ciddi anormallikler olmasına rağmen teşhis gecikti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ulusal Sağlık Hizmetleri’ne (NHS) göre bağırsak kanserinin başlıca belirtileri şunlardır:

Ulusal Sağlık Hizmetleri’ne (NHS) göre bağırsak kanserinin başlıca belirtileri şunlardır:

  • Dışkı alışkanlıklarında değişiklikler,

  • Dışkıda kan (kırmızı veya siyah),

  • Karın ağrısı ve şişkinlik,

  • Açıklanamayan kilo kaybı,

  • Sürekli yorgunluk hissi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın