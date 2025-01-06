Tarım Bakanlığı’nın Kutu İçinde Bulunan Yavru Gorile İsim Arandığını Duyurmasının Ardından Gelen Öneriler
Tarım Bakanlığı’nın Kutu İçinde Bulunan Yavru Gorile İsim Arandığını Duyurmasının Ardından Gelen Öneriler
Yaklaşık iki hafta önce İstanbul Havalimanı’nda bir goril yavrusu kutu içinde bulunmuştu. Kaçak yollarla getirilen goril Tarım ve Orman Bakanlığı himayesine alınmıştı. Yavru gorilin kutu içinde bulunduğu an şaşkın bakışları hepimizin kalbini eritmişti, sosyal medyanın bir numaralı gündemi olmuştu.
Tarım ve Orman Bakanlığı yavru gorile isim arandığını duyurdu. Bakanlığın X hesabından yaptığı paylaşımda #Benceİsmi etiketine önerilerin beklendiğini dile getirildi.
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İstanbul Havalimanı’nda yaklaşık iki hafta önce bir kutu içerisinde yavru goril bulunmuştu. Beyaz tişörtü ve şaşkın bakışlarıyla kalbimizi eriten gorilin Nijerya’dan Bangkok’a kaçak olarak götürüleceği ortaya çıkmıştı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı himayesine alınan yavru goril için Bakanlık isim aradığını duyurdu.
Bakanlığın paylaşımına art arda isim önerileri geldi. İşte yavru gorilciğimize aranan o şahane isim önerilerine bakalım😍
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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