Carnivore (Karnivor) Diyeti Nedir? Etçil Diyet Olarak Bilinen Karnivor Diyetin Zararları Var mı?
Carnivore (Karnivor) Diyeti Nedir? Etçil Diyet Olarak Bilinen Karnivor Diyetin Zararları Var mı?
Son zamanlarda TikTok ve Instagram’da pek çok kullanıcı sadece hayvansal gıdaların yenildiği Carnivore (Karnivor) diyetini uygulayıp süreci takipçileriyle paylaşmaya başladı. Sadece et yenilenen bu diyet trend haline gelmesinin ardından merak edilmeye başlandı.
Peki Carnivore (Karnivor) diyet nedir? Carnivore Diyetin Zararları Nedir? Karnivor Diyetini Kimler Yapabilir? Karnivor Diyetinde Ne Yenir?
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Sosyal medyada Carnivore (Karnivor) diyeti trend oldu. Pek çok kullanıcı bilinçsizce yaptığı bu diyetin sürecini ve sonuçlarını paylaşıyor.
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Carnivore (Karnivor) Diyet Nedir?
Carnivore Diyetin Zararları Nedir?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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