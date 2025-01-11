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Carnivore (Karnivor) Diyeti Nedir? Etçil Diyet Olarak Bilinen Karnivor Diyetin Zararları Var mı?

Carnivore (Karnivor) Diyeti Nedir? Etçil Diyet Olarak Bilinen Karnivor Diyetin Zararları Var mı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.01.2025 - 12:14

Son zamanlarda TikTok ve Instagram’da pek çok kullanıcı sadece hayvansal gıdaların yenildiği Carnivore (Karnivor) diyetini uygulayıp süreci takipçileriyle paylaşmaya başladı. Sadece et yenilenen bu diyet trend haline gelmesinin ardından merak edilmeye başlandı.

Peki Carnivore (Karnivor) diyet nedir? Carnivore Diyetin Zararları Nedir? Karnivor Diyetini Kimler Yapabilir? Karnivor Diyetinde Ne Yenir?

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Sosyal medyada Carnivore (Karnivor) diyeti trend oldu. Pek çok kullanıcı bilinçsizce yaptığı bu diyetin sürecini ve sonuçlarını paylaşıyor.

Sosyal medyada Carnivore (Karnivor) diyeti trend oldu. Pek çok kullanıcı bilinçsizce yaptığı bu diyetin sürecini ve sonuçlarını paylaşıyor.

Sosyal medyada gündem olan videoların ardından Carnivore diyeti merak edildi. Peki Carnivore (Karnivor) diyet nedir? Carnivore Diyetin Zararları Nedir? Karnivor Diyetini Kimler Yapabilir? Karnivor Diyetinde Ne Yenir?

Carnivore (Karnivor) Diyet Nedir?

Carnivore (Karnivor) Diyet Nedir?

Carnivore (Karnivor) diyet bir diğer adıyla ‘etçil diyet’ yalnızca hayvansal ürünlerin tüketildiği bir beslenme. Enerjinin tamamını protein ve yağdan sağlamayı hedefleyen Karnivor diyette sebze, meyve, tahıl, baklagil yenilmiyor. 

Uzman kişilerin kontrolünde uygulanması gereken Karnivor diyeti, doğru uygulandığı takdirde bağışıklık sistemi hastalıkları, iltihaplanma ve sindirim sorunları gibi birçok sağlık problemine çözebiliyor.

Carnivore Diyetin Zararları Nedir?

Carnivore Diyetin Zararları Nedir?

arnivor diyet bilinçsiz uygulandığı takdirde pek çok hastalıklara neden olabiliyor. Kontrolsüz uygulanan Carnivore diyetinde vitamin-mineral eksikliği, kabızlık, kolestrol artışı ve kardiyovasküler hastalıklar görülebilir. Enerji düşüklüğü, baş ağrısı da belirtilen etkilerden.

Karnivor diyetinde tüketilecek gıdalar şöyle:

  • Kırmızı et 

  • Balık 

  • Beyaz et 

  • Kemik suyu

  • Hayvansal yağlar (tereyağı, iç yağı)

  • Yumurtalar

Karnivor diyetinde tüketilmemesi gerekenler ise şöyle:

  • Tahıllar ve baklagiller

  • Bitkisel yağlar

  • Sebze ve meyveler

  • Şeker ve tatlandırıcılar

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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