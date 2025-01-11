Carnivore (Karnivor) Diyeti Nedir? Etçil Diyet Olarak Bilinen Karnivor Diyetin Zararları Var mı?

Carnivore (Karnivor) diyet bir diğer adıyla ‘etçil diyet’ yalnızca hayvansal ürünlerin tüketildiği bir beslenme. Enerjinin tamamını protein ve yağdan sağlamayı hedefleyen Karnivor diyette sebze, meyve, tahıl, baklagil yenilmiyor.

Uzman kişilerin kontrolünde uygulanması gereken Karnivor diyeti, doğru uygulandığı takdirde bağışıklık sistemi hastalıkları, iltihaplanma ve sindirim sorunları gibi birçok sağlık problemine çözebiliyor.