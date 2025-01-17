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X’in Yeni Trendi: Tıkla, Basılı Tut ve 4K Kalitesinde Yükle

X’in Yeni Trendi: Tıkla, Basılı Tut ve 4K Kalitesinde Yükle

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.01.2025 - 19:58

FIFA World Cup resmi X hesabından 14 Ocak Salı günü Arjantin’in 2022 Dünya Kupası’nı kaldırdığı şampiyonluk fotoğrafı paylaşıldı ve paylaşıma “Tap, hold and load in 4K” (Tıkla, Basılı Tut ve 4K Yükle) notu düşüldü. Bu paylaşımla X’te yeni trendin fitili ateşlenmiş oldu. 

Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar ultra yüksek çözünürlükte fotoğrafları paylaşmaya ve “Tıkla, Basılı Tut ve 4K Kalitesinde Yükle” notunu kendi dillerinde yazmaya başladı. 

Trende Türk kullanıcılar da dahil oldu. Spor kulüplerinden, bakanlıklara; belediyelerden kurumlara kadar pek çok resmi hesap 4K kalitesinde fotoğrafları yükleyip akıma ayak uydurdu. 

Hadi gelin hep birlikte X’in yeni trendi “Tıkla, Basılı Tut ve 4K Kalitesinde Yükle” akımına bakalım; kim, ne paylaşmış göz atalım 🚀

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"Tıkla, Basılı Tut ve 4K Kalitesinde Yükle" akımını başlatan 'FIFA World Cup' resmi X hesabının bu paylaşımı oldu. Arjantin'in 2022 Dünya Kupası'nı kaldırıp şampiyonluğu ilan etti o fotoğraf ultra yüksek çözünürlükte yüklendi. Kullanıcılara yapmaları gereken hamleler söylendi ve 4K çözünürlükte bir seyir zevki yaşatıldı.

Bu paylaşım trend haline geldi ve Türkiye'den spor kulüpleri, bakanlıklar, kurumlar dahil oldu.

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X'te 4K fotoğraf nasıl yüklenir?

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Türkiye'den ve dünyadan yapılan 4K fotoğraf paylaşımlarını sizin için derledik 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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