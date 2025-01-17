FIFA World Cup resmi X hesabından 14 Ocak Salı günü Arjantin’in 2022 Dünya Kupası’nı kaldırdığı şampiyonluk fotoğrafı paylaşıldı ve paylaşıma “Tap, hold and load in 4K” (Tıkla, Basılı Tut ve 4K Yükle) notu düşüldü. Bu paylaşımla X’te yeni trendin fitili ateşlenmiş oldu.

Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar ultra yüksek çözünürlükte fotoğrafları paylaşmaya ve “Tıkla, Basılı Tut ve 4K Kalitesinde Yükle” notunu kendi dillerinde yazmaya başladı.

Trende Türk kullanıcılar da dahil oldu. Spor kulüplerinden, bakanlıklara; belediyelerden kurumlara kadar pek çok resmi hesap 4K kalitesinde fotoğrafları yükleyip akıma ayak uydurdu.

Hadi gelin hep birlikte X’in yeni trendi “Tıkla, Basılı Tut ve 4K Kalitesinde Yükle” akımına bakalım; kim, ne paylaşmış göz atalım 🚀