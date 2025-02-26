KFC ve Pizza Hut’ın Kapanması ABD’li Donut Devini Vurdu: Krispy Kreme Türkiye’de Konkordato Talep Etti

ABD’li fast food devleri KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye temsilcisi İş Gıda’nın yaşadığı mali zorluklar bir markaya daha sıçradı. Bu kez ABD’li donut devi Krispy Kreme konkordato ilan etti. Krispy Kreme’in 78 restoranı olduğu ve 31 milyon lira borcunun olduğu öğrenildi. İş Gıda ise toplamda 7.7 milyar lira borçla konkordato talep etmişti. Şirket KFC ve Pizza Hut’ın kapatılmasına karar vermişti.