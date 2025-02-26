KFC ve Pizza Hut’ın Kapanması ABD’li Donut Devini Vurdu: Krispy Kreme Türkiye’de Konkordato Talep Etti
KFC ve Pizza Hut’ın Kapanması ABD’li Donut Devini Vurdu: Krispy Kreme Türkiye’de Konkordato Talep Etti
ABD’li fast food devleri KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye temsilcisi İş Gıda’nın yaşadığı mali zorluklar bir markaya daha sıçradı. Bu kez ABD’li donut devi Krispy Kreme konkordato ilan etti. Krispy Kreme’in 78 restoranı olduğu ve 31 milyon lira borcunun olduğu öğrenildi. İş Gıda ise toplamda 7.7 milyar lira borçla konkordato talep etmişti. Şirket KFC ve Pizza Hut’ın kapatılmasına karar vermişti.
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KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’de kapanmasının ardından tehlikele çanları Krispy Kreme için çalmaya başladı. Marka konkordato talep etti.
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Restoranların Türkiye temsilcisi 7.7 milyar borçla konkordato talep etmişti.
Halk Tv'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre Krispy Kreme çalışanı 430 kişi kişi işsizlikle karşı karşıya.
“İş Gıda’nın borçlara kefil olmasından dolayı hesaplarımız bloke edildi."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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10 liralık maliyeti olan ürünü 80-90 TL olursa normal , Alt tarafı hamur abi maliyetsiz ürünü yüksek karla satıyorlar . Tüm donut satanlar için geçerli bu ko... Devamını Gör
Donutlarıda berbat ötesiydi resmen şeker komasına sokuyordu iyi olmuş
nesi iyi olm millet işsiz kalmış yemezsen sen yine yeme
Donut ne aq