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KFC ve Pizza Hut’ın Kapanması ABD’li Donut Devini Vurdu: Krispy Kreme Türkiye’de Konkordato Talep Etti

KFC ve Pizza Hut’ın Kapanması ABD’li Donut Devini Vurdu: Krispy Kreme Türkiye’de Konkordato Talep Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.02.2025 - 11:15

ABD’li fast food devleri KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye temsilcisi İş Gıda’nın yaşadığı mali zorluklar bir markaya daha sıçradı. Bu kez ABD’li donut devi Krispy Kreme konkordato ilan etti. Krispy Kreme’in 78 restoranı olduğu ve 31 milyon lira borcunun olduğu öğrenildi. İş Gıda ise toplamda 7.7 milyar lira borçla konkordato talep etmişti. Şirket KFC ve Pizza Hut’ın kapatılmasına karar vermişti.

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KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’de kapanmasının ardından tehlikele çanları Krispy Kreme için çalmaya başladı. Marka konkordato talep etti.

KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’de kapanmasının ardından tehlikele çanları Krispy Kreme için çalmaya başladı. Marka konkordato talep etti.

Krispy Kreme’in Türkiye’de 78 restoranı bulunuyor. 31 milyon borçla konkordato talep eden şirket için mahkeme 3 aylık geçici mühlet verdi.

Restoranların Türkiye temsilcisi 7.7 milyar borçla konkordato talep etmişti.

Restoranların Türkiye temsilcisi 7.7 milyar borçla konkordato talep etmişti.

İş Holding’e bağlı  İş Gıda Sanayi AŞ, İşhway Gıda Dağıtım AŞ ve Peyman Kuruyemiş Gıda AŞ için konkordato talep edilmişti. İş Gıda bünyesinde KFC, Pizza Hut ve Krispy Kreme de yer alıyor.

Halk Tv'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre Krispy Kreme çalışanı 430 kişi kişi işsizlikle karşı karşıya.

Halk Tv'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre Krispy Kreme çalışanı 430 kişi kişi işsizlikle karşı karşıya.

KFC ve Pizza Hut’ın yaklaşık 7 bin çalışanı bu süreçle işsiz kalmıştı. İşçiler haklarının verilmesi için İş Gıda önünde eylem yapmıştı. Krispy Kreme’in ise 430 çalışanı olduğu öğrenildi.

“İş Gıda’nın borçlara kefil olmasından dolayı hesaplarımız bloke edildi."

“İş Gıda’nın borçlara kefil olmasından dolayı hesaplarımız bloke edildi."

Şirketin dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

 “Hiçbir borcumuz olmamasına rağmen İş Holding AŞ çapraz kefaletinden dolayı tüm banka hesaplarımız bloke edildi. İşçilerimizin maaşları bloke edildi. Maaşlar ödenemedi. Şirketimize ait araçlar hakkında bağlamalı haciz kararı aldırıldı. Bu nedenle ürün sevklerimiz durma noktasına gelmiştir.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Berker Haşmetmeabları

10 liralık maliyeti olan ürünü 80-90 TL olursa normal , Alt tarafı hamur abi maliyetsiz ürünü yüksek karla satıyorlar . Tüm donut satanlar için geçerli bu ko... Devamını Gör

ilter

Donutlarıda berbat ötesiydi resmen şeker komasına sokuyordu iyi olmuş

Can_Can

nesi iyi olm millet işsiz kalmış yemezsen sen yine yeme