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Yeni Emeklilik Sistemi Geliyor: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemiyle Tüm Çalışanların Maaşı Her Ay Kesilecek

Yeni Emeklilik Sistemi Geliyor: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemiyle Tüm Çalışanların Maaşı Her Ay Kesilecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.02.2025 - 10:40

Milyonlarca emekli açlık sınırı altında yaşıyor. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltildi. Emekli maaşına yapılan zam hayal kırıklığı yaratırken pek çok emekli ise çalışmaya devam ediyor. Hükümet emekliler için yeni yol arayışına girdi. Sabah’tan Faruk Erdem’in haberine göre bir süredir kamuoyunda tartışılan ‘Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ (TES) ile ilgili detaylar belli oldu.

Tüm çalışanlar ve işverenlerin bu sisteme katılması zorunlu olacak. İşçi, esnaf, ve memurların maaşlarında en az yüzde 3 oranın kesinti olması planlanıyor. Peki Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) nasıl işleyecek, ayrıntıları neler?

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Yeni yılda emekliye yapılan maaş zammı hayal kırıklığına uğrattı.

Yeni yılda emekliye yapılan maaş zammı hayal kırıklığına uğrattı.

SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2025 Ocak zammı yüzde 15.75 oldu.

Pek çok emekli ise maaş yetersizliği nedeniyle emekli olduğu halde çalışmaya devam ediyor.

Pek çok emekli ise maaş yetersizliği nedeniyle emekli olduğu halde çalışmaya devam ediyor.

Hükümet ise emekli olunca gelirin düşmesini engelleyecek bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu sistemin adı ise Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES).

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) detayları belli oldu. İşçi ve işveren için zorunlu olacak. BES gibi isteyen ayrılamayacak.

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) detayları belli oldu. İşçi ve işveren için zorunlu olacak. BES gibi isteyen ayrılamayacak.

Bu sistem ile emekli olduktan gelirin düşmesi önlenmeyi amaçlanıyor. TES’e işveren ve tüm çalışanların katılması zorunlu olacak. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) çalışanların maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılıyor. Ancak, sistem zorunlu değil. Çalışanlar istediği anda bu sistemden ayrılabiliyor. Ancak TES sisteminden ayrılmak mümkün olmayacak.

Kaynak

TES ile maaşlardan her ay yüzde 3 kesinti yapılması bekleniyor.

TES ile maaşlardan her ay yüzde 3 kesinti yapılması bekleniyor.

Sistem mevcut emeklilik sisteminden tamamen ayrı olacak. Emekliler SGK’dan aylık almaya devam edecek ama sistemde biriken ücret maaşlarının düşük kalmamasıyla amacıyla tamamlayıcı bir ödeme olacak. Bu nedenle her ay alınan maaşlardan en az yüzde 3 kesinti yapılacak.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nasıl uygulanacak?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nasıl uygulanacak?

Çalışanlar, SGK dışında ikinci bir prim ödeme sistemine dahil edilecek. Hem SGK hem de TES primleri ödenecek. Sisteme göre, brüt maaştan en az yüzde 3 kesilecek. İşveren de aynı oranda katkıda bulunacak. Prim miktarının yüzde 30 kadarı da devlet katkısı olarak sağlanacak.

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TES ne zaman devreye girecek?

TES ne zaman devreye girecek?

Sistem üzerinde çalışmalar devam ediyor. Ancak sistemin ne zaman uygulamaya konulacağına dair net tarih yok. TES'in 2025 yılının son çeyreğinde yasal düzenlemeyle yürürlüğe konulması bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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