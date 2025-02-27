Yeni Emeklilik Sistemi Geliyor: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemiyle Tüm Çalışanların Maaşı Her Ay Kesilecek
Yeni Emeklilik Sistemi Geliyor: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemiyle Tüm Çalışanların Maaşı Her Ay Kesilecek
Milyonlarca emekli açlık sınırı altında yaşıyor. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltildi. Emekli maaşına yapılan zam hayal kırıklığı yaratırken pek çok emekli ise çalışmaya devam ediyor. Hükümet emekliler için yeni yol arayışına girdi. Sabah’tan Faruk Erdem’in haberine göre bir süredir kamuoyunda tartışılan ‘Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ (TES) ile ilgili detaylar belli oldu.
Tüm çalışanlar ve işverenlerin bu sisteme katılması zorunlu olacak. İşçi, esnaf, ve memurların maaşlarında en az yüzde 3 oranın kesinti olması planlanıyor. Peki Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) nasıl işleyecek, ayrıntıları neler?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni yılda emekliye yapılan maaş zammı hayal kırıklığına uğrattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pek çok emekli ise maaş yetersizliği nedeniyle emekli olduğu halde çalışmaya devam ediyor.
Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) detayları belli oldu. İşçi ve işveren için zorunlu olacak. BES gibi isteyen ayrılamayacak.
TES ile maaşlardan her ay yüzde 3 kesinti yapılması bekleniyor.
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nasıl uygulanacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TES ne zaman devreye girecek?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın