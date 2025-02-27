Yeni Emeklilik Sistemi Geliyor: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemiyle Tüm Çalışanların Maaşı Her Ay Kesilecek

Milyonlarca emekli açlık sınırı altında yaşıyor. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltildi. Emekli maaşına yapılan zam hayal kırıklığı yaratırken pek çok emekli ise çalışmaya devam ediyor. Hükümet emekliler için yeni yol arayışına girdi. Sabah’tan Faruk Erdem’in haberine göre bir süredir kamuoyunda tartışılan ‘Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ (TES) ile ilgili detaylar belli oldu.

Tüm çalışanlar ve işverenlerin bu sisteme katılması zorunlu olacak. İşçi, esnaf, ve memurların maaşlarında en az yüzde 3 oranın kesinti olması planlanıyor. Peki Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) nasıl işleyecek, ayrıntıları neler?

Kaynak