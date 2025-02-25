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Bugün Başladı! Kriptoda Değişim Rüzgarı Esti: Kimliksiz Hesaplar Dondurulacak

Bugün Başladı! Kriptoda Değişim Rüzgarı Esti: Kimliksiz Hesaplar Dondurulacak

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.02.2025 - 17:20

Kriptoda değişim rüzgarları esiyor. Kripto paralarda yeni dönem bugün itibarıyla başladı. Artık 15 bin liranın üzerindeki işlemlerde kimlik bilgileri zorunlu olacak.

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Kripto varlık transferleri, suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelik 25 Aralık 2024'te Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Kripto varlık transferleri, suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelik 25 Aralık 2024'te Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Söz konusu değişikliklere uyum için 2 aylık süre tanınmış ve 25 Şubat itibarıyla uygulanmasına karar verilmişti. İşte beklenen o gün geldi. Yeni düzenleme bugün itibarıyla resmen aktif hale geldi.

Söz konusu değişikliklere uyum için 2 aylık süre tanınmış ve 25 Şubat itibarıyla uygulanmasına karar verilmişti. İşte beklenen o gün geldi. Yeni düzenleme bugün itibarıyla resmen aktif hale geldi.

Bugün itibarıyla 15 bin liranın üzerindeki işlemlerde kimlik bilgileri zorunlu olacak. Kripto varlık transferlerinde gönderenin isim, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvanı, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adı, cüzdan adresi alınacak. Cüzdan adresi olmayan durumlarda işlemle ilgili referans numarası, adres veya doğum yeri, vatandaşlık numarası, müşteri numarası, pasaport numarası ya da vergi kimlik numarası gibi göndereni belirlemeye yarayan bilgilerden en az birine yer verilmesi zorunlu olacak. Bilgilerin doğruluğu ayrıca teyit edilecek.

Herhangi bir kripto varlık hizmet sağlayıcı nezdinde kayıtlı olmayan bir cüzdan adresine gönderilen veya böyle bir adresten alınan kripto varlık transferlerinde de transfere taraf olan müşteriden, bu bilgilerden en az birine ilişkin beyan alınacak.

Herhangi bir kripto varlık hizmet sağlayıcı nezdinde kayıtlı olmayan bir cüzdan adresine gönderilen veya böyle bir adresten alınan kripto varlık transferlerinde de transfere taraf olan müşteriden, bu bilgilerden en az birine ilişkin beyan alınacak.

15 bin liranın altındaki işlemlerde alıcı veya gönderici tarafların isim, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvanı, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adı, cüzdan adresi alınacak. Cüzdan adresi veya referans numarası yer verilecek.

Ancak kripto varlık hizmet sağlayıcılar için bu bilgilerin alınması zorunlu olmayacak. Uygulamada risk temelli yaklaşım çerçevesinde müşteriden, transferin tarafları hakkında ilave bilgi ve belge talep edilecek.

Ancak kripto varlık hizmet sağlayıcılar için bu bilgilerin alınması zorunlu olmayacak. Uygulamada risk temelli yaklaşım çerçevesinde müşteriden, transferin tarafları hakkında ilave bilgi ve belge talep edilecek.

Yeterli bilgi elde edilememesi durumunda transferin gerçekleştirilmemesi veya söz konusu finansal kuruluşla yapılan işlemlerin sınırlandırılması ya da iş ilişkisine son verilmesi hususları göz önünde bulundurulacak. Öte yandan kripto para borsası Binance, kullanıcılarına konu ile ilgili bir mail gönderdi.

Binance'in açıklamasında 25 Nisan tarihine kadar kimliksiz hesapların kapatılacağı bildirildi.

Binance'in açıklamasında 25 Nisan tarihine kadar kimliksiz hesapların kapatılacağı bildirildi.

Buna göre kimlik doğrulama sürecini tamamlamayan kullanıcıların açık pozisyonları kapatılacak. Hesaplardan para gönderme-çekme dahil hiçbir işlem gerçekleştirilemeyecek. Kullanıcılar, kimlik doğrulama süreçlerinin ardından hesaplarına erişebilecek.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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