Bugün Başladı! Kriptoda Değişim Rüzgarı Esti: Kimliksiz Hesaplar Dondurulacak
Bugün Başladı! Kriptoda Değişim Rüzgarı Esti: Kimliksiz Hesaplar Dondurulacak
Kriptoda değişim rüzgarları esiyor. Kripto paralarda yeni dönem bugün itibarıyla başladı. Artık 15 bin liranın üzerindeki işlemlerde kimlik bilgileri zorunlu olacak.
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Kripto varlık transferleri, suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelik 25 Aralık 2024'te Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.
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Söz konusu değişikliklere uyum için 2 aylık süre tanınmış ve 25 Şubat itibarıyla uygulanmasına karar verilmişti. İşte beklenen o gün geldi. Yeni düzenleme bugün itibarıyla resmen aktif hale geldi.
Herhangi bir kripto varlık hizmet sağlayıcı nezdinde kayıtlı olmayan bir cüzdan adresine gönderilen veya böyle bir adresten alınan kripto varlık transferlerinde de transfere taraf olan müşteriden, bu bilgilerden en az birine ilişkin beyan alınacak.
Ancak kripto varlık hizmet sağlayıcılar için bu bilgilerin alınması zorunlu olmayacak. Uygulamada risk temelli yaklaşım çerçevesinde müşteriden, transferin tarafları hakkında ilave bilgi ve belge talep edilecek.
Binance'in açıklamasında 25 Nisan tarihine kadar kimliksiz hesapların kapatılacağı bildirildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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