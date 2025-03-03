Mart Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar Oldu? 2025 Mart Kira Zammı

Fahiş kira fiyatlarına karşılık yüzde 25 zam sınırı getirilmiştir Bu zam sınırı 2 Temmuz 2024’te sona ermişti. Uygulama iki sene boyunca yürürlükteydi. 2 Temmuz’dan itibaren kiraya uygulanacak zam sınırı enflasyon verileriyle belli oluyor. 3 Mart 2025 Pazartesi günü açıklanan Şubat 2025 enflasyon verileriyle de mart ayı kira artış oranı belli olmuş oldu.

12 aylık güncel TÜFE verileri baz alınarak kir artış oranı belirleniyor. TÜİK’in verilerine göre 12 aylık güncel TÜFE rakamı yüzde 53.83 oldu.

Böylece Mart ayı kira zammı da belli olmuş oldu. Mart ayı kira artış oranı yüzde 53.83 olarak uygulanacak.