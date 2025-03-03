Mart Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar Oldu? 2025 Mart Kira Zammı
Mart Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar Oldu? 2025 Mart Kira Zammı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2025 enflasyon verilerini paylaştı. Şubat enflasyon verileriyle birlikte Mart 2025 kira artış oranı da belli oldu. 12 aylık güncel TÜFE rakamları baz alınarak belirlenen kira zammı, böylece belli oldu.
Milyonlarca ev sahibi ve kiracı, Mart kira artış oranını araştırmaya başladı. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte 2025 Mart kira zammı.
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Şubat ayı enflasyon rakamlarıyla Mart ayı kira artış oranı belli oldu.
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Mart Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar Oldu?
2025 Mart Kira Zammı
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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