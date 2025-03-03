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Mart Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar Oldu? 2025 Mart Kira Zammı

Mart Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar Oldu? 2025 Mart Kira Zammı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.03.2025 - 10:39

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2025 enflasyon verilerini paylaştı. Şubat enflasyon verileriyle birlikte Mart 2025 kira artış oranı da belli oldu. 12 aylık güncel TÜFE rakamları baz alınarak belirlenen kira zammı, böylece belli oldu.

Milyonlarca ev sahibi ve kiracı, Mart kira artış oranını araştırmaya başladı. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte 2025 Mart kira zammı.

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Şubat ayı enflasyon rakamlarıyla Mart ayı kira artış oranı belli oldu.

Şubat ayı enflasyon rakamlarıyla Mart ayı kira artış oranı belli oldu.

TÜİK’in Şubat 2025 enflasyon verileriyle kira artış oranı da belli olmuş oldu. 

Kira artış oranı 12 aylık güncel TÜFE rakamlarıyla belli oluyor. Şubat 2025 enflasyon verileriyle de mart ayında ev ve işyerlerinde uygulanacak kira zammı netleşti.

Mart Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar Oldu?

Mart Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar Oldu?

Fahiş kira fiyatlarına karşılık yüzde 25 zam sınırı getirilmiştir Bu zam sınırı 2 Temmuz 2024’te sona ermişti. Uygulama iki sene boyunca yürürlükteydi. 2 Temmuz’dan itibaren kiraya uygulanacak zam sınırı enflasyon verileriyle belli oluyor. 3 Mart 2025 Pazartesi günü açıklanan Şubat 2025 enflasyon verileriyle de mart ayı kira artış oranı belli olmuş oldu. 

12 aylık güncel TÜFE verileri baz alınarak kir artış oranı belirleniyor. TÜİK’in verilerine göre 12 aylık güncel TÜFE rakamı yüzde 53.83 oldu. 

Böylece Mart ayı kira zammı da belli olmuş oldu. Mart ayı kira artış oranı yüzde 53.83 olarak uygulanacak.

2025 Mart Kira Zammı

2025 Mart Kira Zammı

Şubat ayı kira zam oranı yüzde 56.35 olarak belirlenmişti. Mart ayında ise bu rakam yüzde 53.83 oldu. Mart ayı kira zammı nasıl hesaplanır?

  • 10.000 TL

Mevcut kira bedeli: 10.000 TL

Kira zam oranı: Yüzde 53,83

Kira zam bedeli: 5.383,00 TL

Yeni kira bedeli: 15.383,00 TL

  • 15.000 TL

Zamsız kira bedeli 15:000 TL

Kira zam oranı: Yüzde 53,83

Kira zam bedeli: 8.074,5

Zamlı yeni kira bedeli: 23.074,50 TL

  •  20.000 TL

Mevcut kira bedeli: 20.000 TL

Kira zam oranı: Yüzde 53,83

Kira zam bedeli: 10.766,00 TL

Yeni kira bedeli: 30.766,00 TL

  • 30.000 TL

Mevcut kira bedeli: 30.000 TL

Kira zam oranı: Yüzde 53,83

Kira zam bedeli: 16.149,00 TL

Yeni kira bedeli: 46.149,00 TL

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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