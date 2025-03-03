Yıllık Enflasyon 20 Ay Sonra Yüzde 40'ın Altına İndi: Ekonomistler Ne Dedi?

'Merkez Bankasının sene sonu 24% beklentisine ulaşmak için TÜİK'in her ay ortalama 1.38% enflasyon açıklaması gerek

Ki bu pek mümkün görünmüyor. Üst bant 29%'a ulaşmak için ise 1.78% açıklanmalı. Temmuzda yönetilen fiyat zamları olursa bu da pek mümkün görünmüyor

Gıda ve konut gidişatı şimdilik 30% altını desteklemiyor.'