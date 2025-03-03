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Yıllık Enflasyon 20 Ay Sonra Yüzde 40'ın Altına İndi: Ekonomistler Ne Dedi?

Yıllık Enflasyon 20 Ay Sonra Yüzde 40'ın Altına İndi: Ekonomistler Ne Dedi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.03.2025 - 14:35

Piyasalar bugün (3 Mart 2025 Pazartesi) açıklanan Şubat ayı enflasyon verilerini merakla bekliyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e çıkarmıştı. Bu kapsamda her ay açıklanan enflasyon verileriyle bu hedefe ulaşılmak amaçlandı. 

Bugün açıklanan Şubat ayı verilerinde yıllık enflasyon 20 ay sonra yüzde 40’ın altına indi, yüzde 39.05 oldu. 

Peki yaklaşık iki yıl sonra görülen bu rakama ekonomistler ne dedi?

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TÜİK, Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK, Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 39,05, aylık enflasyon ise yüzde 2,27 oldu. ENAG'a göre de aylık yüzde 3,37, yıllık yüzde 79,51 oldu.

Haziran 2023’ten bu yana ilk kez yüzde 40’ın altına indi.

Haziran 2023’ten bu yana ilk kez yüzde 40’ın altına indi.

TÜİK’in verilerine göre enflasyon 20 ay sonra yüzde 40’ın altına inerek yüzde 39.05’i gördü. 

Haziran 2023’te yıllık enflasyon yüzde 38.21 olarak açıklanmıştı.

Bakan Şimşek: “Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz.”

Bakan Şimşek: “Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz.”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı:

'Dokuz aydır gerileyen yıllık enflasyon şubatta yüzde 39,1 gerçekleşti. Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 oldu.

Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz.

Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız.'

TÜİK'in verileri uzun süredir tartışılıyor. Kurumun verilerinin gerçeği yansıtmadığı eleştiriler arasında yer alıyor.

TÜİK'in verileri uzun süredir tartışılıyor. Kurumun verilerinin gerçeği yansıtmadığı eleştiriler arasında yer alıyor.

Peki, ekonomistler son verileri nasıl yorumladı?

Ekonomistler TÜİK'in verilerini sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak eleştirdi 👇

Ekonomistler TÜİK'in verilerini sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak eleştirdi 👇
twitter.com

'TÜİK Şubat ayı verilerini açıkladı. Buna göre12 Aylık enflasyon % 40'ın altına gerilemiş görünüyor.'

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'Merkez Bankasının sene sonu 24% beklentisine ulaşmak için TÜİK'in her ay ortalama 1.38% enflasyon açıklaması gerek

Ki bu pek mümkün görünmüyor. Üst bant 29%'a ulaşmak için ise 1.78% açıklanmalı. Temmuzda yönetilen fiyat zamları olursa bu da pek mümkün görünmüyor

Gıda ve konut gidişatı şimdilik 30% altını desteklemiyor.'

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twitter.com

'Mevcut dönemde enflasyonu anlamak için hizmetleri takip etmek önemli. Hizmet enflasyonunda son üç ayın eğilimi halen %47 civarında.'

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twitter.com

'İnanırsanız eğer Şubat ayı TÜFE %2,27 imiş. 

Yıllık bazda %39,05'e gerileyerek Mehmet Şimşek'in görev geldiğindeki seviyeye dönmüş.'

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twitter.com

'Dün de belirtmiştik %3'ün altını gören Tüik (Enag % 3,37); enflasyonu (%2,37), son bir yıllık %53 ortalama enflasyonu tespit ediyor. Çünkü gıda enflasyonu çok ama çok yüksek: %3,17. Bu yakıcı gıda enflasyonu yapısal. Ay sonu makalemiz çıkacak bu konuda.'

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twitter.com

'Piyasa katılımcıları bile %3,2 beklerken Şubat TÜFE artışı  %2,3 geldi.  

 Yıllığı %40'ın altına indi mi, indi.

 İlk sonucu 6 Mart perşembe faiz indirimine altılık olması. 

Faiz rahatlıkla 2,5 puan indirilir. 

Bakın diyecekler, TÜFE %39!'

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'Tereyağı, yoğurt, peynir ve süt fiyatları enflasyonu körükledi 

Çiğ süt üreticisi düşük fiyat nedeniyle sütünü satamazken Şubat’ta fiyatı en çok artan ürünler arasında tereyağı, yoğurt, süt, peynir yer aldı.

Tereyağında yıllık fiyat artışı yüzde 27,07 olurken sadece Şubat’ta yüzde 13,72 artış kaydedildi. Yoğurtta yıllık yüzde 27,33 olan fiyat artışı bir ayda yüzde 10,33 oldu.'

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twitter.com

'TÜİK'ten hormonlu büyümeye devam hamlesi... 

Hamleyi Merkez Bankası da bir miktar ileri taşıyacak. 

Sonra kredi kampanyaları ile muhteşem bir finale doğru tam gaz ileri!'

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'Hadi iyisiniz... 

Allah'tan TÜİK var da enflasyon düşüyor... 

Ya o da olmasaydı!'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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