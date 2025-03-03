Yıllık Enflasyon 20 Ay Sonra Yüzde 40'ın Altına İndi: Ekonomistler Ne Dedi?
Yıllık Enflasyon 20 Ay Sonra Yüzde 40'ın Altına İndi: Ekonomistler Ne Dedi?
Piyasalar bugün (3 Mart 2025 Pazartesi) açıklanan Şubat ayı enflasyon verilerini merakla bekliyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e çıkarmıştı. Bu kapsamda her ay açıklanan enflasyon verileriyle bu hedefe ulaşılmak amaçlandı.
Bugün açıklanan Şubat ayı verilerinde yıllık enflasyon 20 ay sonra yüzde 40’ın altına indi, yüzde 39.05 oldu.
Peki yaklaşık iki yıl sonra görülen bu rakama ekonomistler ne dedi?
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TÜİK, Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı.
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Haziran 2023’ten bu yana ilk kez yüzde 40’ın altına indi.
Bakan Şimşek: “Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz.”
TÜİK'in verileri uzun süredir tartışılıyor. Kurumun verilerinin gerçeği yansıtmadığı eleştiriler arasında yer alıyor.
Ekonomistler TÜİK'in verilerini sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak eleştirdi 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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