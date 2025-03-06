Euro 40 TL'ye Dayandı! Euronun Rekor Kırmasının Ardındaki Üç Neden
Euro 40 TL'ye Dayandı! Euronun Rekor Kırmasının Ardındaki Üç Neden
Piyasalarda gözler bugün (6 Mart Perşembe) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Faiz kararı öncesi Euro/TL’de ateş durulmuyor. 6 Mart 2025 sabah saatlerinde euro 39.52 TL'yi görerek zirve yaptı. Saat 10.20 itibarıyla ise euro 39.44 TL’den alıcı buluyor. Peki euronun tarihi rekor kırmasının ardındaki neden ne? Türkiye gazetesinin haberine göre bu rekorun ardında üç neden bulunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Euro, Türk Lirası karşısında tarihi rekorunu kırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Euro bugün (6 Mart 2025) kaç TL?
Sadece TL karşısında değil dolar karşısında rekor kırarak dünya gündemine oturdu.
Euronun rekor kırmasının ardındaki üç neden:
1. ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Avrupa'da silahlanma planı.
3. Borsada ayrışma euroyu ön plana çıkardı.
TCMB faiz kararının euroyu nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın