Euro 40 TL'ye Dayandı! Euronun Rekor Kırmasının Ardındaki Üç Neden

Eurodaki rekor sadece TL ile sınırlı değil. Dolar karşısında rekor kırması da Reuters gündemine konu oldu. Reuters, euronun dolar karşısında 4 aylık zirvesini gerçekleştirdiğini yazdı. Haberde şu ifadeler yer aldı:

'Almanya'nın önerdiği 500 milyar avroluk (539,85 milyar dolar) altyapı fonunun Avrupa tahvil getirilerindeki artış ve borçlanma limitlerindeki revizyonun ardından avro, ABD doları karşısında Perşembe günü dört ayın en yüksek seviyesine çıktı.'

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