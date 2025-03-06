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Ekonomi
Euro 40 TL'ye Dayandı! Euronun Rekor Kırmasının Ardındaki Üç Neden

Euro 40 TL'ye Dayandı! Euronun Rekor Kırmasının Ardındaki Üç Neden

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.03.2025 - 10:56

Piyasalarda gözler bugün (6 Mart Perşembe) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Faiz kararı öncesi Euro/TL’de ateş durulmuyor. 6 Mart 2025 sabah saatlerinde euro 39.52 TL'yi görerek zirve yaptı. Saat 10.20 itibarıyla ise euro 39.44 TL’den alıcı buluyor. Peki euronun tarihi rekor kırmasının ardındaki neden ne? Türkiye gazetesinin haberine göre bu rekorun ardında üç neden bulunuyor.

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Euro, Türk Lirası karşısında tarihi rekorunu kırdı.

6 Mart 2025 Perşembe günü açıklanacak politika faizi öncesi euroda yükseliş sürüyor. 5 Mart 2025 Çarşamba günü euro 39.10 TL’yi gördü.

Euro bugün (6 Mart 2025) kaç TL?

Euro bugün (6 Mart 2025) kaç TL?

Euro 6 Mart 2025 Perşembe günü de yükseliş trendini sürdürüyor. Saat 10.20 itibarıyla euro 39.44 TL'den alıcı buluyor.

Sadece TL karşısında değil dolar karşısında rekor kırarak dünya gündemine oturdu.

Sadece TL karşısında değil dolar karşısında rekor kırarak dünya gündemine oturdu.

Eurodaki rekor sadece TL ile sınırlı değil. Dolar karşısında rekor kırması da Reuters gündemine konu oldu. Reuters, euronun dolar karşısında 4 aylık zirvesini gerçekleştirdiğini yazdı. Haberde şu ifadeler yer aldı:

'Almanya'nın önerdiği 500 milyar avroluk (539,85 milyar dolar) altyapı fonunun Avrupa tahvil getirilerindeki artış ve borçlanma limitlerindeki revizyonun ardından avro, ABD doları karşısında Perşembe günü dört ayın en yüksek seviyesine çıktı.'

Kaynak

Euronun rekor kırmasının ardındaki üç neden:

Euronun rekor kırmasının ardındaki üç neden:

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre euronun yükselmesinin ardından üç neden bulunuyor: 

  • ABD’nin ticaret politikaları.

  • Avrupa’da 800 milyar euroluk silahlanma planı

  • Borsalarda ciddi ayrışma.

Kaynak

1. ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları.

1. ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları.

Euro/USD, dünyada işlem hacmi en yüksek olan parite. Bu kur ABD ve Avrupa Birliği’ndeki makroekonomik dengelere göre fiyatlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı ekonomi politikaları verilerde bozulmanın en önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. 

ABD; Kanada, Meksika ve Çin'e ek gümrük vergisi getirdi. Yaşanan ticaret savaşları dolara güveni azaltırken euroya geçişi hızlandırıyor.

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2. Avrupa'da silahlanma planı.

2. Avrupa'da silahlanma planı.

Euronun yükselişine bir başka neden olarak Avrupa'da silahlanma planı gösteriliyor. Avrupa'da 800 milyar euroluk silahlanma planı gündemde. Bu planla birlikte bölgede savunma hisseleri gibi borsaya pek çok ciddi alım getiriyor.

3. Borsada ayrışma euroyu ön plana çıkardı.

3. Borsada ayrışma euroyu ön plana çıkardı.

Yılbaşından itibaren ABD borsaları oldukça hareketli. ABD’de Dow Jones yüzde 1,45 prim yaparken, S&P 500 yüzde 0,44; Nasdaq ise yüzde 3,78 geriledi. Almanya borsası 2025’te yüzde 15,26 ve Fransa borsası yüzde 10,55 prim yaptı. Borsalarda yaşanan bu ayrışmanın da euroyu etkilediği ifade ediliyor.

TCMB faiz kararının euroyu nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

TCMB faiz kararının euroyu nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

İç piyasada gözler TCMB'nin Mart 2025 faiz kararında. Bugün (6 Mart 2025 Perşembe) saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. 

Merkez Bankası’nın 250 baz puan indirime giderek politika faizini yüzde 42.50’ye indirmesi bekleniyor. Faizde yapılacak indirimin euro/TL, dolar/TL kuruna etkisi merak ediliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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