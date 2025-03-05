Euro Yine Yükseldi, Tarihi Rekor Geldi: Euro 39 TL’yi Aştı!
Euro Yine Yükseldi, Tarihi Rekor Geldi: Euro 39 TL’yi Aştı!
Euro'nun dolar karşısında güçlenmesine paralel olarak Euro / TL hesabında da değişiklik yaşandı. Tarihi bir değere yükselen Euro ilk kez 39 TL seviyesinin üzerine çıktı.
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Küresel piyasalarda yaşanan gerilim para piyasaları üzerinde etkili oluyor.
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İlk kez 39 TL sınırını aşan Euro 39,0689'a kadar yükseldi.
Dolar/TL 36,43 seviyesinde yatay seyrini sürdürüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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