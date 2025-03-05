Yeni Şafak, Merkez Bankası’nın Politika Faizinde 7,5 Puanın Üzerinde İndirime Gideceğini Duyurdu!
Yeni Şafak, Merkez Bankası’nın Politika Faizinde 7,5 Puanın Üzerinde İndirime Gideceğini Duyurdu!
Hükmete yakınlığı ile bilinen bir gazete olan Yeni Şafak, yarın yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’ndan 7.5 puanın üzerinde bir faiz indirimi kararı çıkacağını yazdı.
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Dün Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre yıllık enflasyon 20 yıl sonra ilk defa yüzde 40’ın altına inerek 39.05 oldu.
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Hükümete yakınlığı ile bilinen bir gazete olan Yeni Şafak, yarın açıklanacak politika faizi hakkında sürpriz bir iddiada bulundu.
Haberde şu ifadelere yer verildi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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