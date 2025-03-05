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Yeni Şafak, Merkez Bankası’nın Politika Faizinde 7,5 Puanın Üzerinde İndirime Gideceğini Duyurdu!

Yeni Şafak, Merkez Bankası’nın Politika Faizinde 7,5 Puanın Üzerinde İndirime Gideceğini Duyurdu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.03.2025 - 13:00 Son Güncelleme: 05.03.2025 - 13:18

Hükmete yakınlığı ile bilinen bir gazete olan Yeni Şafak, yarın yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’ndan 7.5 puanın üzerinde bir faiz indirimi kararı çıkacağını yazdı. 

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Dün Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre yıllık enflasyon 20 yıl sonra ilk defa yüzde 40’ın altına inerek 39.05 oldu.

Dün Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre yıllık enflasyon 20 yıl sonra ilk defa yüzde 40’ın altına inerek 39.05 oldu.

TÜİK, Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 39,05, aylık enflasyon ise yüzde 2,27 oldu. ENAG'a göre de aylık yüzde 3,37, yıllık yüzde 79,51 oldu.

TÜİK’in verilerine göre enflasyon 20 ay sonra yüzde 40’ın altına inerek yüzde 39.05’i gördü. 

Haziran 2023’te yıllık enflasyon yüzde 38.21 olarak açıklanmıştı.

Hükümete yakınlığı ile bilinen bir gazete olan Yeni Şafak, yarın açıklanacak politika faizi hakkında sürpriz bir iddiada bulundu.

Hükümete yakınlığı ile bilinen bir gazete olan Yeni Şafak, yarın açıklanacak politika faizi hakkında sürpriz bir iddiada bulundu.

Yeni Şafak’ta her alan habere göre; yarın yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’ndan 7.5 puanın üzerinde bir faiz indirimi kararı çıkacak.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

Haberde şu ifadelere yer verildi:

“Şubat ayını toplantı yapmadan geçiren Merkez Bankası'nın, yarınki toplantıda enflasyondaki iki aylık düşüşü de dikkate alarak politika faizinde 7,5 puanın üzerinde indirime gitmesi bekleniyor. Yüksek faiz nedeniyle sanayicilerin, üreticilerin, piyasanın yükünün gittikçe ağırlaştığını ifade eden iş dünyası, Merkez Bankası'nın yarın yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında güçlü bir faiz indirimi yapması gerektiğini kaydediyor.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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