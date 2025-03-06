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Mart 2025 Faiz Kararı: Merkez Bankası Faiz Kararını Ne Zaman Saat Kaçta Açıklayacak?

Mart 2025 Faiz Kararı: Merkez Bankası Faiz Kararını Ne Zaman Saat Kaçta Açıklayacak?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.03.2025 - 10:09

Gözler yılın ikinci faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantının konusu Mart 2025 faiz kararı olacak. Merkez Bankası, Ocak ayında politika faizinde 250 baz puanlık indirime gitmişti. Faizde indirim öngörülürken, Mart 2025 faiz kararının ne zaman ve saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor.

Peki, Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Mart 2025 faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

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Gözler yılın ikinci faiz kararına çevrildi.

Gözler yılın ikinci faiz kararına çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı enflasyon kararını açıklamak üzere toplanacak. Peki, Merkez Bankası Faiz Kararını Ne Zaman Açıklayacak? Mart 2025 Faiz Kararı Saat Kaçta Açıklanacak?

Mart 2025 Faiz Kararı Ne Zaman Saat Kaçta Açıklanacak?

Mart 2025 Faiz Kararı Ne Zaman Saat Kaçta Açıklanacak?

Yılın kritik faiz kararı 6 Mart Perşembe günü açıklanacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu  Fatih Karahan’ın başkanlığında toplanacak. Toplantının ardından Mart 2025 faiz kararı saat 14.00’te paylaşılacak. 

Analistlere göre bugün oldukça hareketli gün. Uzmanlar 6 Mart Perşembe günü TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getiriyor.

Faiz Kararında Beklentiler Ne?

Faiz Kararında Beklentiler Ne?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekeceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30. 

Merkez Bankası’nın faiz kararı enflasyonda ayrı düşünülemez. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) şubat ayı enflasyon verileri düşüş eğiliminde. Bu nedenle uzmanlar TCMB’nin faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakıyor. 

Şubat ayında enflasyon aylık yüzde 2.27 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 39.05 oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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