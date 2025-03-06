Mart 2025 Faiz Kararı: Merkez Bankası Faiz Kararını Ne Zaman Saat Kaçta Açıklayacak?
Mart 2025 Faiz Kararı: Merkez Bankası Faiz Kararını Ne Zaman Saat Kaçta Açıklayacak?
Gözler yılın ikinci faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantının konusu Mart 2025 faiz kararı olacak. Merkez Bankası, Ocak ayında politika faizinde 250 baz puanlık indirime gitmişti. Faizde indirim öngörülürken, Mart 2025 faiz kararının ne zaman ve saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor.
Peki, Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Mart 2025 faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gözler yılın ikinci faiz kararına çevrildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mart 2025 Faiz Kararı Ne Zaman Saat Kaçta Açıklanacak?
Faiz Kararında Beklentiler Ne?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın