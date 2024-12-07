Öğrenciler Üzdükleri Öğretmenlerine Yaptıkları Sürprizle Hem Öğretmenlerini Hem İzleyenleri Duygulandırdı

Öğretmenlerle öğrenciler arasındaki ilişkinin önemi tartışılmaz. Bu bağ, eğitim sürecinin kalitesini doğrudan etkileyen bir faktör. Öğretmen ve öğrenci arasındaki güçlü bağ, öğrenme sürecini daha verimli ve etkili hale getirirken, aynı zamanda öğrencinin kişisel gelişimine de katkıda bulunur. Bu nedenle, öğretmenlerin öğrencileriyle sağlam ve pozitif bir ilişki kurmaları, eğitimin başarısı için hayati önem taşır. Öğretmenlerin öğrencilerini anlaması ve onlarla empati kurabilmesi, öğrencinin akademik başarısını ve motivasyonunu artırır.
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Bir okulda öğrenciler kalbini kırdıkları öğretmenlerinin gönlünü almak için bir sürpriz yapmak istedi.
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Sandalyesine bırakılan çiçek karşısında çok şaşıran öğretmen gözyaşlarını tutamadı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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