onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Öğrenciler Üzdükleri Öğretmenlerine Yaptıkları Sürprizle Hem Öğretmenlerini Hem İzleyenleri Duygulandırdı

Öğrenciler Üzdükleri Öğretmenlerine Yaptıkları Sürprizle Hem Öğretmenlerini Hem İzleyenleri Duygulandırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.12.2024 - 18:47

İçerik Devam Ediyor

Öğretmenlerle öğrenciler arasındaki ilişkinin önemi tartışılmaz. Bu bağ, eğitim sürecinin kalitesini doğrudan etkileyen bir faktör. Öğretmen ve öğrenci arasındaki güçlü bağ, öğrenme sürecini daha verimli ve etkili hale getirirken, aynı zamanda öğrencinin kişisel gelişimine de katkıda bulunur. Bu nedenle, öğretmenlerin öğrencileriyle sağlam ve pozitif bir ilişki kurmaları, eğitimin başarısı için hayati önem taşır. Öğretmenlerin öğrencilerini anlaması ve onlarla empati kurabilmesi, öğrencinin akademik başarısını ve motivasyonunu artırır.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir okulda öğrenciler kalbini kırdıkları öğretmenlerinin gönlünü almak için bir sürpriz yapmak istedi.

Bir okulda öğrenciler kalbini kırdıkları öğretmenlerinin gönlünü almak için bir sürpriz yapmak istedi.

Sandalyesine bırakılan çiçek karşısında çok şaşıran öğretmen gözyaşlarını tutamadı.

Sandalyesine bırakılan çiçek karşısında çok şaşıran öğretmen gözyaşlarını tutamadı.

O anlar izleyenleri de duygulandırdı.

İşte o anlar;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın