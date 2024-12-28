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Lanet Gibi: Adana'da Kamera Nereye Dönerse Orada Kaza Yaşandığı Bir Acayip Video

Lanet Gibi: Adana'da Kamera Nereye Dönerse Orada Kaza Yaşandığı Bir Acayip Video

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.12.2024 - 17:43

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Türkiye, her bir yanında benzersiz özellikler taşıyan bir ülke. Her bir bölgesi, ayrı bir hikayeyi ve güzelliği içinde barındırır. Bu benzersiz ülke, kültürel ve doğal zenginlikleri ile her bir yanı ayrı bir dünya olan bir coğrafyadır. Adana ise, kendine özgü kültürü, yaşam tarzı ve özellikleri ile dikkat çeken bir şehrimiz. İlginç olaylarla sık sık gündem olan Adana'dan yine ilginç bir görüntü geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DD_bTu...
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Kaza yapan bir motosiklet sürücüsünün kamerası o anlarda kayıttaydı.

Kaza yapan bir motosiklet sürücüsünün kamerası o anlarda kayıttaydı.

Kamera nereye dönerse orada bir kazanın yaşandığı o ilginç anlara "Adana yine bildiğiniz gibi" yorumları yapıldı.

Kamera nereye dönerse orada bir kazanın yaşandığı o ilginç anlara "Adana yine bildiğiniz gibi" yorumları yapıldı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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