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"4 Büyüklerden": Kaos Show'a Konuk Olan Fenomen Avukat Erkan Yalçın Açıklamasıyla Herkesi Şoke Etti

"4 Büyüklerden": Kaos Show'a Konuk Olan Fenomen Avukat Erkan Yalçın Açıklamasıyla Herkesi Şoke Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.01.2025 - 22:20

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Fenomen Avukat Erkan Yalçın'ın videolarına mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendisi hukuki konularda oldukça işe yarar bilgiler veriyor. Son günlerde ise fenomen avukat Hayrettin'in Kaos Show'unda görüyoruz. Yalçın'ın son programda yaptığı açıklama bir anda gündem oldu. Ortaya attığı iddia pek çok futbolcuyu zan altında bıraktı.

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Bir futbolcunun kendisine her gece "Neredesin, ne yapıyorsun?" diye mesaj attığını söyleyen Yalçın stüdyodakileri şoke etti.

Bir futbolcunun kendisine her gece "Neredesin, ne yapıyorsun?" diye mesaj attığını söyleyen Yalçın stüdyodakileri şoke etti.

"Bana lovebombing yapıyor" diyen fenomen avukat futbolcunun dört büyük takımdan birinde oynadığını ve çok ünlü olduğunu söyledi.

"Bana lovebombing yapıyor" diyen fenomen avukat futbolcunun dört büyük takımdan birinde oynadığını ve çok ünlü olduğunu söyledi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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