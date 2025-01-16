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Hepsi Birbirinden Güzel: Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" Şarkısını Ülkemizin 4 Büyük Müzik Grubu Seslendirseydi

Hepsi Birbirinden Güzel: Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" Şarkısını Ülkemizin 4 Büyük Müzik Grubu Seslendirseydi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.01.2025 - 16:30

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Arabesk müziğin efsanelerinden biri olan Ferdi Tayfur, geçtiğimiz günlerde ne yazık ki hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele eden sanatçıdan, hastanede tedavi gördüğü sırada kötü haber geldi. Tayfur'un ölümü, hem müzik sektöründe hem de hayranları arasında büyük bir şok etkisi yarattı. Kendine özgü tarzı ve unutulmaz şarkılarıyla, Tayfur, Türk müzik tarihinde silinmez bir iz bıraktı. Şarkıları ise kendisinden sonra gelen pek çok sanatçıya ilham oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DExaS9...
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'isaozkocaman' isimli müzisyen Ferdi Tayfur'un hemen hemen herkesin ezbere bildiği "İçim Yanar" şarkısını, ülkemizin önde gelen müzik gruplarının tarzında yorumladı.

'isaozkocaman' isimli müzisyen Ferdi Tayfur'un hemen hemen herkesin ezbere bildiği "İçim Yanar" şarkısını, ülkemizin önde gelen müzik gruplarının tarzında yorumladı.

Ortaya bambaşka ezgilerin çıktığı o çalışma beğeni topladı.

Ortaya bambaşka ezgilerin çıktığı o çalışma beğeni topladı.

İşte o video;

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Peki sizin favoriniz hangisi oldu?

Peki sizin favoriniz hangisi oldu?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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